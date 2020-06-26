İzleyecek kaliteli filmler bulmakta zorluk çekiyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. İşte sizin için derlediğimiz içinde ödüllü filmlerin de bulunduğu baştan sonra kusursuz olan 20 film.

Film seçerken zorlanıyor, hangi filmi izleyeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız ve daha önemlisi bulduğunuz filmin kaliteli ve neredeyse kusursuz bir film olmasını istiyorsanız, bu liste tam size göre. Çünkü sizi bu zahmetten kurtarmak için çeşitli türlerdeki en güzel filmleri seçtik.

Dilerseniz sizin için seçtiğimiz birbirinden keyifli, yüksek puanlı ve baştan sonra kusursuz olan 20 kaliteli filme gelin beraber bir göz atalım.

Baştan sona kusursuz olan 20 kaliteli film:

Sil Baştan (Eternal Sunshine of The Spotless Mind)

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel)

Silence (Sessizlik)

Jaws

Affedilmeyen (Unforgiven)

Kan Dökülecek (There Will Be Blood)

John Wick

Hiçbir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here)

The Witch

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)

Pan'ın Labirenti (Pan's Labyrinth)

Schindler'in Listesi (Schindler’s List)

Forrest Gump

Milyoner (Slumdog Millionaire)

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr.)

Aşk (Her)

Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)

Büyük Lebowski (The Big Lebowski)

Sıkı Aynasızlar (Hot Fuzz)

İngiliz Hasta (The English Patient)

Sil Baştan (Eternal Sunshine of The Spotless Mind):

Yıl: 2004

Tür: Dram, Romantik, Bilim-Kurgu

IMDb: 8,3

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

İki yıllık bir ilişkiden sonra kendini toparlamaya çalışan Joel Barish kötü bir haber almıştır. Eski sevgilisi Clementine, tıbbi bir müdahaleyle birlikte yaşadıkları tüm anıları hafızasından sildirdiğini öğrenir. Aynı işlemi kendi üzerinde uygulatmaya karar verir. Ancak sonrasında Clementine'i unutmak istemediğini fark eder ve işlemi durdurmaya çabalar.

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel):

Yıl: 2014

Tür: Macera, Komedi, Suç

IMDb: 8,1

Oyuncular: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric

Film, 20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde Avrupa'nın hayali Zubrowka şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli'nde, kapı görevlisi olarak çalışan Gustave H ile lobi görevlisi Mustafa’nın maceralarla dolu arkadaşlık hikayesini anlatıyor.

Silence:

Yıl: 2016

Tür: Dram, Tarih

IMDb: 7,2

Oyuncular: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

17. yüzyılda yaşayan iki rahibin maruz kaldıkları şiddeti ve baskıyı anlatıyor. Akıl hocaları Cristóvão Ferreira’nın Japonya'da dinini inkar ettiğinin haberini alıp yola koyuluyorlar. Buna inanmayıp durumu kendi gözleriyle görüp incelemek için Japonya'ya gidiyorlar.

Jaws:

Yıl: 1975

Tür: Macera, Gerilim

IMDb: 8,0

Oyuncular: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Jaws'ı zaten biliyorsunuz ama bu listede olmasa olmazdı. Bir sahil kasabasına tehlike oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini izliyoruz. Küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası’nı sık sık büyük beyaz köpekbalığı ziyaret etmeye başlıyor. Küçük bir çocuğun ölümü üzerine köpekbalığını aramaları için bir ekip oluşturuluyor ve macera başlıyor.

Affedilmeyen (Unforgiven):

Yıl: 1992

Tür: Dram, Vahşi Batı

IMDb: 8,2

Oyuncular: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman

Eski bir kiralık katil olan William Munny, eşinin ölümünden sonra yaşamını küçük barakasında çocuklarına bakarak geçirmektedir. Gelen bir teklifle son kez işe çıkmaya karar verir. Ancak Big Whiskey kasabasının şerifi Little Bill olaya müdahale edince, işler daha da karışacaktır.

Kan Dökülecek (There Will Be Blood):

Yıl: 2007

Tür: Dram

IMDb: 8,2

Oyuncular: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds

1900’lü yılların başlarında geçen bu filmde petrol arayışında bir şirketin sahibi olan Daniel Plainview’un, Amerikan Rüyası’nın farkına varıp hırs yapmasına tanıklık ederiz. Ancak yine aynı Amerikan Rüyası tarafından yok edilmesini, hırs faktörünün de onu nasıl mahvettiğini izleriz.

John Wick:

Yıl: 2014

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

IMDb: 7,4

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

Eski bir tetikçi olan John Wick’in karısından geriye kalan tek yadigarı can yoldaşı olan köpeğidir. Bir gün Rus mafyasının adamları evine girer ve köpeğini öldürürler. İntikam ateşiyle yanan John Wick’in tek isteği... Sadece intikamdır.

Hiçbir Zaman Burada Değildin (You Were Never Really Here):

Yıl: 2017

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 6,8

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Judith Roberts, Ekaterina Samsonov

Mesleğinde sayısız kez şiddete tanık olup birçok travmatik olay atlatan Joe, eski bir askerdir. Mesleğini bırakarak hayatını kaçırılan kızları kurtarmaya adamıştır. Film, New York senatörünün kızını kurtarma görevi sırasında başından geçenleri anlatıyor.

The Witch:

Yıl: 2015

Tür: Dram, Korku, Gizem

IMDb: 6,9

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

17. yüzyıl İngiltere’sinde geçen bu filmde cadılık, göç, bağnazlık gibi birçok konu ele alınmış. William ve Katherine adlı çift, çocuklarıyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde hristiyan kurallarına bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Düzenleri beklenmedik birtakım oylar yüzünden bir şekilde sarsılmaya başlar ve aile için felaket çanları çalmaya başlar.

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea):

Yıl: 2016

Tür: Dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

Lee Chandler, kapıcılık yaparak hayatını kazanan ve yalnız başına yaşayan bir adamdır. Bir gün memleketinden acil bir telefon alır. Ağabeyi geçirdiği kalp krizinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır ve durumu çok ciddidir. Bitmek bilmeyen endişeleri ve kafasındaki soru işaretleriyle yola koyulur. Hastanede aldığı haberle hayatı değişir.

Pan'ın Labirenti (Pan's Labyrinth):

Yıl: 2006

Tür: Dram, Fantastik

IMDb: 8,2

Oyuncular: Ivana Baquero, Ariadna Gil, Sergi López

1944 yılında, İspanya İç Savaşı sonrasında 10 yaşındaki Ofelia ve hamile annesi, yüzbaşı olan üvey babasının yanına taşınırlar. Yaşamaya başladıkları bu ormanın içindeki ev aynı zamanda bir karakoldur ve evin arka bahçesinde bir labirent vardır. Bu labirentteki Pan adındaki varlık, Ofelia’nın hayatını değiştirecektir.

Schindler'in Listesi (Schindler’s List):

Yıl: 1993

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 8,9

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

Schindler’in Listesi, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının II. Dünya Savaşı sırasında Naziler’in uyguladığı soykırımdan binin üzerinde masum insanın hayatını kurtarmasını konu alıyor.

Forrest Gump:

Yıl: 1994

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 8,8

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

Koş Forest koş... Bu sözler her sinemaseverin kulaklarında aynı müziği başlatır, aynı duyguları yaşatır. Eğer Forest'a şans vermediyseniz, kaliteli bir film izlemek istiyorsanız daha fazla beklemeyin.

Forrest Gump, düşük zekaya sahip bir adamın hikayesini anlatıyor. Devlet okuluna kabul edilmemesinden sonra annesinin çabalarıyla özel bir okula başlar. Bu yıllardan itibaren hayatını değiştirecek olan insanlarla karşılaşır ve macera dolu birçok olayın içerisinde yer alır.

Milyoner (Slumdog Millionaire):

Yıl: 2008

Tür: Dram, Romantik

IMDb: 8

Oyuncular: Dev Patel, Freida Pinto, Saurabh Shukla

Hindistan’ın gecekondu mahallesinin birinde yaşayan genç Jamal'in ilginç hikayesi anlatılıyor. Fakir ve öksüz bir çocuk olan Jamal’in en büyük hayali Hindistan'ın en ünlü bilgi yarışması programına katılmak ve büyük para ödülünü kazanmaktır. Bu hayalinin gerçekleşmesi yolunda ilerlerken yaşadığı olaylar, gelecekteki yaşamını değiştirecektir.

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Dr.):

Yıl: 2001

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb: 8

Oyuncular: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux

En büyük hayali Hollywood'da ünlü bir aktrist olmak olan Betty Elms, büyük umutlarla Hollywood'a varır ve burada gizemli bir kadınla tanışır. Mulholland kavşağında geçirdikleri trafik kazası sonucu bilinçleri birbirlerininkine karışır.

Aşk (Her):

Yıl: 2013

Tür: Dram, Romantik, Bilim-Kurgu

IMDb: 8

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Amy Adams, Scarlett Johansson

Theodore Twombly, karısından ayrıldıktan sonra tek başına yaşamaya başlar. Günün birinde bir teknoloji reklamıyla karşılaşır ve hayatı değişir. Yeni çıkan bir işletim sistemi, onu sanal bir varlık olan Samantha ile tanıştırır ve aralarındaki ilişki gitgide tuhaflaşır.

Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James):

Yıl: 2007

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDb: 7,5

Oyuncular: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard

Robert Ford adındaki on dokuz yaşındaki bir genç, idolü olan Jesse James ile karşılaşır ve onun çetesine katılır. Bu esnada Jesse James soygun planlamanın yanı sıra, onu yakalamak isteyen düşmanlarından da kurtulmaya çalışmaktadır. Ancak kimin dost kimin düşman olduğunu konusu bir muammadır.

Büyük Lebowski (The Big Lebowski):

Yıl: 1998

Tür: Komedi, Suç, Spor

IMDb: 8,1

Oyuncular: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

Jeff Lebowski, günün birinde bir milyoner ile karıştırılır. Milyonerin karısına ait borçlar yüzünden evine giren iki gangster tarafından dayak yer. Bu olaydan sonra Lebowski, ortadaki bu yanlış anlaşılmayı çözmek zorundadır. Adaşı olan milyonerin malikanesine giderek onunla konuşmak ister. Sonra da günümüz Thor karakterine bile ilham olacak dünyanın en rahat, tuhaf ve paspal adamıyla tanışırız.

Sıkı Aynasızlar (Hot Fuzz):

Yıl: 2007

Tür: Aksiyon, Komedi, Gizem

IMDb: 7,8

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman

Nicholas Angel, Londra polis teşkilatının en başarılı polislerinden biridir. Nicholas’ın bu başarısı, diğer polis memurlarının motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden üstleri, Nicholas’ı sakin bir kasabaya göndermeye karar verirler. Ancak kasaba düşünülen kadar sakin değildir.

İngiliz Hasta (The English Patient):

Yıl: 1996

Tür: Dram, Romantik, Savaş

IMDb: 7,4

Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe

II. Dünya Savaşı’nda geçen bu hikayede, bir uçak kazasında vücudunda oluşan yanıklar yüzünden ölmek üzere olan Almays’ı anlatır. Hanna adında bir hemşire ona bakmaya gönüllü olur. Hafızası sürekli olarak gidip gelmekte olan bu askerin hatırlayabildiği şeyler sadece bir İngiliz ve karısının olduğudur.