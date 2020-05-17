Kalp Hastalıklarında İlk Kök Hücre Tedavisi Gerçekleşti

Çin’de bir kalp cerrahı, dünyada ilk defa kalp hastalarına ‘uyarılmış pluripotent kök (iPS)’ hücrelerinden türetilen kalp kası hücreleri enjekte etti. Hastaların bir yıl sonra iyileştiği belirtilen çalışmaya dair detaylar bu yıl içerisinde yayınlanacak.

Nature Magazine’de yayınlanana göre Çin’de bir kalp cerrahı, 'yeniden programlanmış' kök hücrelere dayanan kalp hastalığı için ilk iki deneysel tedavi gerçekleştirdi. Nanjing Drum Tower Hastanesi’nde çalışan cerrah Wang Dongjin, yapılan çalışmada hastaların bir yıl sonra iyileştiğinin de altını çiziyor.

İşlemler, erkeklere ‘uyarılmış pluripotent kök (iPS)’ hücrelerinden türetilen kalp kası hücreleri enjekte edilmesinden oluşuyordu. Hastalardan biri, Doğu Çin’de, Yangzhou’da 55 yaşındaki bir elektrikçi olan Han Dayong’du. 55 yaşındaki adam, artık yürüyebileceğini, merdivenleri çıkabileceğini ve gece boyunca uyuyabileceğini belirten sonuçtan memnun olduğunu söylüyor.

Kalp hastalığına karşı kök hücre tedavisi kullanımı için çalışmalar yıllardır sürdürülüyor:

Esasında, kalp hastalığına karşı kullanılan kök hücre tedavisi pek de yeni bir çaba değil. Araştırmacılar, kalbe yerleştirildikten sonra kas hücrelerine dönüşmesini umdukları yetişkin kök hücrelerini kullanarak bu tedaviyi yıllardır uygulamaya çalışıyorlar. Ancak bu girişimler ne yazık ki elle tutulur bir bulgu sunamadan başarısız oldu.

Şimdiye kadar kemirgenler ve maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar, iPS hücresinden türetilen kardiyomiyositlerin doğrudan kalbe enjekte edilmesinin, kas dokusunu yeniden oluşturduğunu gösterdi. Araştırmacılar, şimdi insanlar üzerinde yapılan iki denemenin tedavinin insanlar üzerinde de işe yaradığına dair kanıt sağlamasını umuyorlar.

Bununla birlikte uygulamaya dair henüz somut bir çalışma yayınlanmadığı için çalışmaya bağlı olmayan diğer araştırmacılar, kök hücre terapisinin işe yarayıp yaramadığının ya da sadece sıradan bir bypass operasyonu mu olduğunu bilmenin herhangi bir yolu olmadığını söylüyorlar.

Araştırma ekibi, çalışma sonuçlarını bu yıl içerisinde yayınlamayı planlıyor. Nanjing merkezli biyoteknoloji şirketi HELP Therapeutics’in başkanlığını yürüten Wang Jiaxian, çalışmada kullanılan kalp kas hücrelerini tedarik etti. Bu noktada yeni çalışmalara 20 hastanın daha dahil edileceği söyleniyor.