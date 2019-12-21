Kalp yetmezliği, sıklıkla ekokardiyografi testleri ile tespit edilir. Amerikalı ekip ise belli verileri kullanarak kalp yetmezliği bulunan hastaları tanımlamak için evde kullanılabilir bir teknoloji yarattı.

Ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Kalp yetmezliğine bu testlerle ulaşılır fakat bu testler normalde rutin bir fiziki muayenin parçası değildir. Bu durumda ekodiyografiye ulaşım sınırlıdır. Ekodiyografiye ulaşımın sınırlı olması da geç teşhisi ortaya çıkarabilir ki geç teşhis demek ömürden gün gitmesi demektir.

Dijital bir sağlık şirketi, doktorların, rutin tıbbi ziyaretlerdeki hastaların kalp krizi ve inme riski altında olup olmadığını söylemesi konusunda bir fark yaratma umuduyla Mayo Kliniği ile işbirliği yapmaktadır.

Normal bir muayenede yapılabilir

Mayo Clinic ile iş birliği içinde geliştirilen yeni bir EKG (elektrokardiyografi) tabanlı algoritma oluşturuluyor. Eko, yapay zekayı EKG'ye entegre ederek kalp yetmezliğinin tespitinde çok daha güçlü bir cihaz oluşturmayı amaçlayan firma olarak biliniyor. Mayo Clinic ile birlikte geliştirilen bu EKG temelli algoritma, doktorların standart bir tedavide kalp yetmezliğini tespit etmesini sağlayacak.

Nasıl çalışıyor?

Algoritma, biz fizik muayene sırasında dijital stetoskoptan toplanan 15 saniyelik EKG verilerini analiz eder. Tıbbi açıdan kalp yetmezliğini tanımlamayı kolaylaştıracak veya zayıflamış bir kalbi tespit etme de önlem almak için işaret edecek.

Mayo Kliniğinde Kardiyovasküler Tıp başkanı Dr. Paul Friedman, yaptığı açıklamalarda “Kalp yetmezliği, kalp pompasının zayıf olduğu anlamına gelir. Bu da nefes darlığına, şişmeye veya ani ölüme yol açabilir. Bu nedenle böyle ciddi hastalıkların direkt olarak teşhis edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Evde kullanılabilir

Algoritma, Eko’nun dijital stetoskopuyla çalışacak şekilde tasarlandı. Elde taşınır cihaz, hastasının göğsünün sol tarafına yerleştirilebiliyor ve hem kalp seslerini hem de EKG verilerini toplayabiliyor. EKG verileri rutin muayeneler sırasında daha kolay kullanılabiliyor. Aynı zamanda cihaz hastalar tarafından ev ortamında da kullanabiliyor ve algoritmanın bulguları da dahil olmak üzere veriler sağlık uzmanlarına gönderilebiliyor.

Business Times gazetesi yazarı Brain Rinker, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “Kalbin elektriksel aktivitesini analiz ederek algoritma, kalbin her döngüde olması gerekenden çok daha az kan pompaladığını tespit edebilir ve bu da kalp yetmezliğinin işaretidir.”