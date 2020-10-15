Kanada ve Danimarka'da yapılan iki ayrı araştırma, kan grubuyla COVID-19 hastalığı arasında bir ilişki olduğunu gözler önüne seriyor. Bilim insanları, elde ettikleri bulguların önemli olduğunu ancak buna rağmen koronavirüsle kan grubu arasındaki ilişkiyi tam olarak açıklayamadıklarını ifade ediyorlar.

Bilim insanları, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir sonuca ulaştılar. Danimarka ve Kanada'da çalışmalarını sürdüren bilim insanları, iki farklı çalışmada aynı sonucu elde ettiler. Bu araştırmalara göre kan grubu "0" olan insanların koronavirüse karşı daha duyarsız oldukları ve hastalığı ağır geçirme ihtimallerinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, koronavirüs salgınının ilk gününden beri bu salgınla kan grubu arasında bir ilişkinin olup olmadığını tartışıyorlardı. Danimarka ve Kanada'dan gelen haberlerse böyle bir ilişkinin gerçekten de var olduğunu gösteriyor. Blood Advantages isimli bir dergide yayımlanan araştırmalar, her ne kadar belirleyiciymiş gibi görünüyor olsa da bilim insanları, konuyla ilgili çalışmaların devam etmesi gerektiğini savunuyorlar.

Danimarka'da yapılan araştırmalarda, COVID-19 testi pozitif çıkan 7,422 kişinin sadece yüzde 38.4'ünün kan grubunun 0 olduğu anlaşıldı. Aynı araştırmada kan grubu A olan kişilerin oranı, yüzde 44.4 olarak belirlendi. Kanada'da gerçekleştirilen araştırmalarda ise COVID-19'u ağır olarak geçiren 95 hastanın bulguları incelendi. Bu araştırmada, kan grubu A ile AB olan hastaların, 0 ve B grubuna kıyaslandığında yüzde 84 daha fazla oranda solunum cihazına ihtiyaç duydukları sonucuna ulaşıldı. 0 ve B grubu kana sahip olanların entübe edilme oranı ise yüzde 61 olarak belirlendi.

A ve AB kan grubuna sahip olan hastaların yoğun bakım süresi daha yüksek

Kanada'da yapılan çalışmaların ortaya koyduğu dikkat çeken sonuçlardan bir tanesi de yoğun bakımda kalım süresi ile ilgili. Araştırmacılar, 0 ve B kan grubuna sahip olan COVID-19 hastalarının yoğun bakımda kalma süresinin 9 gün, A ve AB grubunda olan hastalarınkininse 13,5 gün olduğu sonucuna ulaştılar. Bu da koronavirüsle kan grubu arasında ilişki olduğunun başka bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Mypinder Sekhon, araştırmaların dikkat çekici olduğunu ancak benzer sonuçlar veren daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Ayrıca yapılan bu çalışmaların insanlar tarafından çok fazla önemsenmemesi gerektiğini söyleyen doktor, insanların yanlış bir algıya kapılıp "Ben 0'ım sorun yok." düşüncesi içerisine girmemeleri gerektiğini söylüyor. Sekhon'a göre elde edilen bulgular, tedavi açısından önemli.

Buna benzer bir açıklama da Güney Danimarka Üniversitesi'nden Torben Barington'dan geldi. Barington, tedbirlerin herkes için geçerli olduğunu yalnız A ve AB kan grubuna sahip olan insanların karamsarlığa kapılmasını gerektiren hiçbir şey olmadığını ifade ediyor. Koronavirüs salgını ile kan grupları arasındaki ilişkiyi şu an için tam olarak açıklayamadıklarını söyleyen Barington, bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.