Boğalar ile ineklerin burnuna halka takma uygulamasına hayvancılıkta sık sık rastlayabiliyoruz. Peki sebebi ne?

Boğaların ve ineklerin burnuna halka takılması, uzun yıllardır yapılan geleneksel hayvancılık uygulamaları arasında.

İnsanların faydasına yapılan bu yöntemin, hayvanlar için zararları olduğundan tartışmalı bir konu. Gelin, bu halkaların tam olarak ne işe yaradığına birlikte bakalım.

Boğaları kontrol edebilmek için takıyorlar.

Burun bölgesi, ineklerin ve boğaların en hassas bölgesi. Bu nedenle burunlarına taktıkları çelik halka çekildiğinde büyük bir baskı hissederek istenilen yöne gidiyorlar.

Kimi zaman agresif olmalarıyla bilinen boğaların kontrol edilemediklerinde insanlara zarar verme ihtimalinin önüne bu şekilde geçilmeye çalışılıyor.

Ancak hayvanlara rahatsızlık verdiği aşikâr. Sonuçta acı hissettikleri için çekildikleri yöne gitme eğilimi gösteriyorlar.

Yavruları, annelerinin sütünden ayırmak için de kullanıyorlar.

Endüstriyel hayvancılıkta ineklerin yavrularının anne sütü emmesi engelleniyor ve genelde süt tozuyla besleniyorlar. Bunun sebebi ise annelerinin sütünün alınıp insanlar için üretilebilmesi.

Bu nedenle buzağılara, halkaların dikenli çeşidinden takılıyor ki annesinin memesini emmek isterse dikenler anneye batsın ve yavru, süt ememesin.

Kısacası bu uygulama her ne kadar insan güvenliği ve refahı için yapılıyor olsa da hayvanlar için maalesef zararlı ve zalimce.

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