“Kediler karanlıkta görür.” cümlesi hepimizin zihninde var. Peki aslı astarı ne? Patili dostlarımız gerçekten de her türlü karanlıkta zorlanmadan görebiliyor mu?

Sokaklarımızı ve evlerimizi paylaştığımız kedilerin pek çok inanılmaz özelliği var. Dört ayak üstüne düşmeleri, enseklikleriyle âdeta sıvılaşabilmeleri, insana göre beş kat daha iyi görebilmeleri…

Bizim bugün bahsedeceğimiz konu ise karanlıkta görmeleriyle ilgili. Gerçekten de karanlıkta, aydınlıktaki kadar iyi görebiliyorlar mı yoksa bu bir şehir efsanesi mi?

Kediler, gece hayvanlarıdır.

Evini bir kediyle paylaşanlar bilir, genellikle geceleri aktif olurlar çünkü doğalarında gece avlanmak vardır. Sizi saat 3’te üstünüzde taklalar atarak uyandırmaları veya mama istemeleri de işte bu sebepten…

Tahmin edebileceğiniz üzere gece aktif oldukları için gece görüşlerinin de iyi olması gerekiyor. Ancak önemli olan, bunun seviyesi ne kadar?

Eşsiz bir özellikleri var.

Üst: İnsan görüşü, Alt: Kedi görüşü

İnsanlardan farklı olarak; kedilerin gözlerinde “tapetum lucidum” isimli, yansıtıcı bir tabaka var. Bu tabaka sayesinde gözlerine giren ışığı tekrar retinaya yansıtarak daha fazla ışık kullanabiliyorlar.

Böylece ışığın az olduğu yerlerde, hatta neredeyse tamamen karanlıkta bile görebiliyorlar ancak zifiri karanlıkta, başka hiç ışık kaynağı yoksa göremiyorlar. Az da olsa ışık gerekiyor ki yeteneklerini kullanabilsinler.

Ayrıca eşsiz retinaları sayesinde hem geniş bir görüş alanına sahipler hem de insanlar tarafından görülemeyen, çeşitli dalga boylarındaki ışığı emebiliyorlar.

Özetlemek gerekirse kedilerin doğaları gereği karanlıkta çok iyi gördüğünü söyleyebiliriz ancak tamamen zifiri karanlık onlar için yine de zorlayıcı olabilir.

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