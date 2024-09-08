Kaptanlar ve Pilotların Acil Durumlarla Kullandığı 'Mayday' Terimi Nereden Geliyor?

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Denizciler ve pilotlar özelinde kullanılan bazı teknik terimler veya kelimeler vardır. “Help”, “Danger” veya “SOS” bunlardan yalnızca bir kısmıdır. Ancak yaygın olarak kullanılan bir diğer kelime ise “Mayday”dir.

Merak edilen nokta, “Mayday” kelimesinin denizciler veya pilotlar için hangi amaçla kullanıldığıdır.

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Mayday, dünyanın dört bir tarafındaki havacılar ve denizciler tarafından, radyo iletişiminde bir tehlike sinyali olarak kullanılan özel bir kelimedir.

mayday

Bir uçak veya gemi, mürettebat ve yolcular için hayati tehlike oluşturabilecek olası bir problemle karşı karşıya kalırsa, gemi veya uçaktaki radyo operatörleri yardım istemek için Mayday sinyali yayınlar.

Ayrıca Mayday’in, çoğunlukla gemi ve uçak mürettebatı tarafından kullanıldığı bilinse de bazı ülkelerdeki polis, itfaiye ve ulaştırma yetkilileri gibi çeşitli yerel yönetim kuruluşları tarafından da tercih edildiği bilinir.

Aslında Mayday kelimesi, tam anlamıyla “Bana yardım et” manasına gelir.

mayday

Fransızca “m’aidez” veya “m’aider” ifadesinin İngilizceye yaklaşmasıdır. Bu ifadenin, 1923 yılında Londra’daki Croydon Havaalanı’nda Frederick Stanley Mockford isimli kıdemli bir radyo görevlisi tarafından ortaya atıldığı iddia edilir.

O dönemde Frederick’ten, havaalanlarındaki tüm pilotlar ve destek personeli tarafından kolayca anlaşılabilecek ve tehlike sinyallerinde kullanılabilecek bir kelime bulması istenmişti.

Radyo görevlisi de o bölgede hava trafiğinin çoğu, Croydon ile Paris’teki Le Bourget Havaalanı arasında olduğundan, “venez m’aider” ifadesinin kısaltılmış hâli olan “m’aider” kelimesini önerdi.

Bu terim, kullananlar tarafından iyi karşılandı ve 1927’de Washington’daki Uluslararası Radyotelgraf Konvansiyonu tarafından SOS’un yerine standart bir sesli çağrı olarak kabul edildi. 

Böylece günümüzde “Mayday” terimi, yakın tehlike veya yaşamı tehdit eden bir durumla eş anlamlı hâle gelmiş oldu.

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