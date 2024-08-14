Telefonunuzda şebeke olmadığında, telefonunuzun köşesinde "Şebeke yok, sadece acil aramalar" gibi bir mesaj görürsünüz. Peki ama, şebeke yokken nasıl acil arama yapabiliyorsunuz?

Bazen ıssız bir yerlere gittiğimizde telefonumuzda şebeke olmayabiliyor ancak nerede olursak olalım yine de acil durum araması yapabiliyoruz.

Sahiden böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor ki?

Bir arkadaşınızı aramak istediğinizde telefonunuz, en yakın şebeke kulesine bir sinyal gönderir.

Bu sinyal, çeşitli aşamalardan geçerek arkadaşınızın en yakın kulesine ulaşır ve böylece konuşmaya başlayabilirsiniz. Şebeke kuleleri, telefon sinyallerimizi bir telefondan diğerine ileterek kablosuz telefon görüşmelerini mümkün kılar.

Telefonunuzun köşesindeki çubuklar, şebeke sağlayıcınızın "kullanılabilir gücünü" gösterir. Eğer bu çubuklar kaybolursa, şebeke kapsaması yeterince güçlü değildir ve çağrı yapamazsınız. Peki, bu durumda nasıl acil arama yapabiliyorsunuz?

Cep telefonları, çağrı yapabilmek için şebeke sinyaline ihtiyaç duyar.

Bulunduğunuz yerdeki sinyal gücü yeterince güçlü değilse, telefonunuz başka bir sağlayıcının şebekesini kullanarak arama yapabilir. Çoğu SIM kart, GSM teknolojisi ile çalışır ve başka bir sağlayıcının şebekesini kullanmanıza olanak tanır.

Ancak bu erişim sınırlı olabilir ve bu yüzden sadece acil aramalar yapılabilir. Şebeke sağlayıcınızın kapsama alanı yetersizse, telefonunuz bir 'roaming şebekesi'ne bağlanır.

Bu şirketler, sağlayıcınızla bağlantılıdır. Eğer roaming şebekesi de zayıf sinyale sahipse, telefonunuz mevcut en güçlü sinyale bağlanarak acil arama yapabilir.

Bazı ülkelerde SIM kartınız düzgün çalışmasa bile acil numaraları (911 veya 999 gibi) arayabilirsiniz.

Popüler inanışın aksine sizi şebekeye bağlayan şey SIM kart değil, telefonunuzun antenidir. SIM kartınız sadece telefon numaranız ve taşıyıcı bilgilerinizi içerir.

Bu yüzden acil arama yapmak için SIM karta ihtiyaç yoktur. SIM'in çalışmaması durumunda, acil durum merkezi arayanın kimliğini veya konumunu alamayabilir ancak çağrı yine de bağlanır.

Eğer hiç şebeke kapsaması olmayan bir yerdeyseniz, bu kötü bir haber. Yakınlarda sinyal alıp gönderebilecek bir şebeke kulesi olmadığından, telefonunuz tamamen etkisiz hâle gelir.

Bu nedenle ıssız yerlere seyahat edenler, acil durumlar için uydu telefonları veya radyolar gibi iletişim güvenliği sağlamalıdır.

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