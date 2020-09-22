NVIDIA'nın yeni nesil amiral gemisi ekran kartı RTX 3080'in kara borsacıların eline düşmesi PC oyuncularını bir hayli sinirlendirdi. Ekran kartının fahiş fiyatlardan satıldığını gören kullanıcılar, eBay'de troll ilanlar açtı.

NVIDIA, bu ay başında yeni nesil ekran kartları GeForce RTX 3000 serisini tanıttı. Dünyanın birçok noktasında da oyuncular GeForce RTX 3080 için sıraya girdi. Ancak ABD'deki çevrimiçi alışveriş sitesi eBay'e giren kullanıcılar RTX 3080 için yaptıkları aramalarda oldukça ilginç ilanlara denk geldi.

eBay'de yapılan bu ilginç listelemeleri yapanlar ise otomatik botlar kullanarak NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartlarını alan kara borsacıları 'trollemek' isteyen PC oyuncularıydı. Oluşturulan bu sahte listelemeler, 699 dolarlık RTX 3080 ekran kartını 2.000 dolara satmaya çalışan kara borsacıları deyim yerindeyse taca attı.

eBay'de açılan troll RTX 3080 ilanları

Örneğin açılan bu troll ilanlar arasında GeForce RTX 3080'in "Paper Edition"ı bulunuyor. Bu troll ilanda, adından da anlaşılabileceği gibi RTX 3080'in beyaz bir kağıt üstüne çizilmiş resmi bulunuyor. Buna ek olarak açılan ilanlar arasında RTX 3080'in "Patates Sürümü", teşekkür kartının üstüne yazdırılmış RTX 3080 gibi listelemeler de bulunuyor.

Troll ilan veren bir kullanıcı "Abartılmış fiyatları ödemek sadece kara borsacıları daha da teşvik eder. Lütfen sabırlı olun, yetkilendirilmiş satıcıların tekrar stok yapmasını bekleyin ve topluluğun bu gri pazarı kurutmasına yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kullanıcılar, ekran kartlarını otomatikleştirilmiş botlarla alıp fahiş fiyatlardan satmaya çalışan satıcıların ürünlerini de yorum bombardımanına tuttu. Ürünlere 1 yıldız veren kullanıcılar, yorumlarda da kara borsacılardan ürünlerin alınmaması gerektiğini dile getirdi.

NVIDIA, bu hafta içerisinde daha fazla RTX 3080 Founders Edition geleceğini söylerken üretim ortaklarıyla üretimlere devam edildiğini açıkladı. Ancak asıl soru, NVIDIA'nın ekran kartlarını alan kara borsacıların önüne geçip geçemeyeceği.