İçinde çokça gizem barındıran bir konu olan kara delikler hakkında yeni bir teorem yayınlandı. Kara delikler ve ışık halkaları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan bu teorem, bağımsız olup ileride üzerinde çalışmalar yapılabilecek nitelikte.

Kara delikler, küçük bir çocuktan tutun yetişkin bir bireye kadar herkesin ilgisini çeken bir konudur. Hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız bu uzay bölgeleri, insanlar üzerinde merak uyandırmaya devam ediyor.

Uzaydaki bu kara delikler; radyasyonun bile kaçamadığı, inanılmaz yoğun bir çekim alanına sahip büyüleyici kozmolojik yapılardır. Son beş yıl içerisinde astrofizikçiler, kara delikler etrafında güçlü çekim kuvvetlerinin olduğu hakkında ilk gözlemlerini yaptılar.

Kara delikler ve ışık halkaları arasındaki bağıntı hakkında makale yayınlandı:

Event Horizon Telescope Araştırma Grubu, bir kara delik gölgesinin ilk görüntüleri yakalarken öte yandan The LIGO ve Virgo, iş birliği içerisinde dünyadaki en gelişmiş yer çekimi dalgası detektörlerinden bazılarını kullanarak bu gök cisimlerinin etrafındaki yer çekim dalgalarını tespit etti.

Bu gözlemlerin ikisi de son derece ümit verici ve büyüleyici olsa da kara deliğin çevresindeki ve hiçbir şeyin kaçamadığı, uzaydaki o bölgeyi açıklamaya yetmemekte. Spesifik bölgenin komşusu olarak bilinen ışık halkaları, kendi üzerine kapanarak güçlü dairesel yörüngeler oluşturuyor. Bu ışık halkalarını incelemek, kara delikler hakkında daha çok fikir sahibi olmamızı sağlayabilir.

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü ve Portekiz'deki Aveiro Üniversitesi'nden araştırmacılar, sabit kara deliklerin etrafındaki ışık halkaları hakkında bir teorem geliştirdiler. Physical Review Letters’ta paylaşılan teorem, dengede olan kara deliklerin, en genel olarak her bir dönme yönünde en az bir ışık halkasına sahip olduğunu söylemekte. Çalışmayı yürüten iki araştırmacı Pedro Cunha ve Carlos Herdeiro, e-posta yoluyla Phys.org'a yaptığı açıklamada, "Işık halkaları ve özellikleri, kara delikler hakkında bilgi taşıyabilir" dedi.

Cunha ve Herdeiro'nun yayınladığı bu makalede, kara deliklerin etrafındaki ışık halkalarını inceleyen ve daha ileri çalışmalara temel oluşturabilecek yeni bir teorik bakış açısı sunuyor. Makalenin en temel avantajıysa herhangi bir yer çekimi teorisini takip etmemesi. Yani Einstein’ın Görelilik Teorisi, uygulanabilir veya geçerli olmasa bile teori üzerinde çalışılabilir ve geliştirilebilir.