Kara Deliklerin Etrafında Gezegenler Dönüyor Olabilir

Japon araştırmacılar, kara deliklerin etrafında gezegenlerden hatta gezegen sistemlerinden oluşan disk şeklinde yapılar olabileceğini açıkladılar. Bahsi geçen gezegenlerin, Dünya'nın kütlesinin 10 katı kadar büyüklükte kütlelere sahip olabilecekleri ileri sürülüyor.

Japon araştırmacılara göre binlerce büyük gezegen, tıpkı Dünya'nın Güneş etrafında döndüğü gibi süper kütleli kara deliklerin etrafında dönüyor olabilir. Güncel teoriler, toz kütlelerinden oluşan halkaların genç yıldızların etrafını saran tozlardan oluştuğunu söylüyor. Bu toz halkalarını etrafında barındıranlar sadece genç gezegenler değil. Süper kütleli kara deliklerin de bu kütleleri etraflarında bulundurdukları belirtiliyor.

Araştırmacılar, bu halkalara odaklandılar ve gezegenlerin kara delik halkalarında bulunan tozlardan meydana gelebileceği sonucuna vardılar. Japonya Kagoshima Üniversitesi'ndeki uzmanların dediklerine göre bu çalışma, astronomide yeni bir alan yaratabilir.

'Kara deliklerin etrafında şaşırtıcı boyutta gezegen sistemleri olabilir'

Samanyolu'nun merkezindeki Sgr A gibi süper kütleli kara delikler, muhtemelen evrenin ilk zamanlarında büyük bir yıldızın patlamasıyla oluşmuştu. Bazı büyük kütleli kara delikler, etraflarında yoğun bir disk şeklini almış maddeler barındırır. Bu diskler, Güneş'in kütlesinden 100.000 kat daha fazla kütleye sahip olabilir. Araştırma ekibinin lideri olan Profesör Keiichi Wada, "Bir kara deliğin etrafındaki toz halkası, o kadar yoğundur ki merkezden gelen yoğun radyasyon, bu halka tarafından engellenir ve düşük sıcaklığa sahip bölgeler oluşur" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, normal yıldızların etrafında gezegenlerin nasıl oluştuğu teorisini kara delik etrafındaki dev toz halkaları üzerinde kullandılar ve gezegenlerin birkaç yüz milyon yıl boyunca düşük sıcaklık bölgelerinde oluşmuşmuş olabileceği sonucuna ulaştılar.

Japonya Milli Rasathanesi'nden Profesör Eiichiro Kokubo, "Hesaplamalarımız, Dünya'nın kütlesinin 10 katı kadar kütleye sahip on binlerce gezegenin, kara delikten 10 ışık yılı kadar ötede oluştuğunu ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu ve ekledi: "Kara deliklerin etrafında şaşırtıcı boyutta gezegen sistemleri olabilir."

Kara delik etrafında yörüngeye giren gezegenler fikri yeni değil. 2014'te çıkan Interstellar filminde de kara delik etrafında dönen gezegen sistemlerine yer verilmişti.

Araştırmacılar bunların hepsinin bir teori olduğunun, kara deliklerin etrafında gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin oluşup oluşmadığını tespit etmenin mümkün olmadığının da altını çizdi.