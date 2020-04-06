Karanlık Madde ile Galaksi Oluşumu Bağlantısı Araştırılıyor

Tıpkı yıldızların gezegenleri ve gezegenlerin uyduları olduğu gibi, galaksimiz de uydu galaksilere sahip. Bunlardan bazılarının kendi uydu galaksileri olabilir. Yani ESA’nın Gaia misyonu verilerine göre Güney Yarımküre'den görülebilen nispeten büyük bir uydu galaksisi olan Büyük Macellan Bulutu'nun (LMC), Samanyolu'na ilk yaklaştığında kendi uydu galaksilerinden en az altısını getirdiği düşünülüyor.

Astrofizikçiler, karanlık maddenin uydu galaksilerin çoğundan sorumlu olduğuna inanıyorlar. SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı ve Karanlık Enerji Araştırması'ndaki (DES) bilim insanları, galaksilerin büyüklüğü ve yapısı ile onları çevreleyen karanlık madde arasındaki bağlantıya daha sıkı kısıtlamalar koymak için Samanyolu'nun etrafındaki zayıf galaksilerin gözlemlerinden faydalandılar.

Aynı zamanda, LMC uydu galaksilerinin varlığı için daha fazla kanıt bulan araştırmacılar, yeni bir tahmin yaptı. Bilim insanlarının modelleri doğruysa Samanyolu'nun Vera C. Rubin Gözlemevi gibi yeni nesil projelerle keşfedilmeyi bekleyen 150 veya daha fazla soluk uydu galaksisi olmalı.

Bilim insanlarından karanlık madde çalışması:

Kavli Parçacık Astrofizik ve Kozmoloji Enstitüsü’nden (KIPAC) Ethan Nadler, çalışmayı, karanlık maddenin galaksimizden daha küçük ölçeklerde nasıl çalıştığını anlamak için iyi bir fırsat olarak yorumladı. Nadler, ayrıca “Karanlık madde hakkında bazı şeyleri çok iyi biliyoruz. Ne kadar karanlık madde var, nasıl kümeleniyor?” dedi.

KIPAC Direktörü Risa Wechsler, ilk kez gökyüzünün yaklaşık dörtte üçünde uydu galaksilere bakabildiklerini belirtti. Wechsler, bu imkânın, karanlık madde ve galaksi oluşumu hakkında çeşitli öğrenme yöntemleri için son derece önemli olduğunu kaydetti.

Wechsler, Nadler ve DES ekibi, “Bir galaksi oluşturmak için ne kadar karanlık madde gerekir? Samanyolu çevresinde kaç tane uydu galaksi bulmayı beklemeliyiz? Galaksiler kendi uydularını etrafımızdaki yörüngeye getirebilir mi?" gibi farklı sorular sormak için gökyüzünün çoğunda kapsamlı bir aramadan elde edilen verileri kullanıyor.

LMC bulgularına ek olarak ekip, karanlık madde ve galaksi yapısı arasındaki bağlantıya da sınır koydu. Simülasyonlar yapan araştırmacılar, çıktılar doğruysa Samanyolu'nun etrafında dolaşan yaklaşık 100 uydu galaksi daha olduğunu düşünüyor. Bu galaksilerin keşfinin, araştırmacıların karanlık madde ve galaksi oluşumu arasındaki bağlantı modelini doğrulamaya yardımcı olacağı belirtiliyor.