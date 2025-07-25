Mobil işletim sistemleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli olarak yeni özelliklerle güncelleniyor. Görsel konfor ve erişilebilirlik, bu güncellemelerin odak noktalarından biri hâline geldi. Özellikle koyu mod tercih eden kullanıcılar için sistem düzeyinde yapılan iyileştirmeler dikkat çekiyor.

Google, Android kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özellikle karşımızda. “Genişletilmiş koyu mod” adı verilen bu özellikle artık karanlık mod desteği olmayan uygulamalar da karartılabilecek. Yani göz yoran beyaz ekranlardan biraz daha kurtulmak mümkün hâle geliyor.

Şirketin Temmuz 2025'te yayımladığı Android Canary sürümünde ortaya çıkan bu yeni ayar, Ayarlar > Ekran ve dokunma > Koyu tema menüsü altından erişilebiliyor. Daha önce yalnızca koyu temanın zamanlaması yapılabilirken, artık kullanıcılar iki farklı mod arasında seçim yapabiliyor.

Karanlık teması olmayan uygulamalara da otomatik koyu mod geliyor

Bunlardan ilki olan "Standart" mod, yalnızca sistem genelinde ve karanlık tema destekleyen uygulamalarda çalışıyor. "Genişletilmiş" mod ise desteklemeyen uygulamaları da otomatik olarak karanlık moda geçiriyor.

Yeni mod, Android’de uzun süredir geliştirici seçeneklerinde bulunan “zorla koyu tema uygula” özelliğine benzer şekilde çalışıyor. Ancak bu kez daha fazla uygulama ile uyumlu olması hedefleniyor. Öte yandan, bu özellik tüm uygulamalarda sorunsuz çalışmayabilir. Google, bazı uygulamalarda görünüm problemleri yaşanabileceğini belirtiyor ve bu tür durumlar için standart modun tercih edilmesini öneriyor.

"Genişletilmiş koyu mod" şu anda yalnızca Android’in test sürecindeki Canary sürümünde kullanılabiliyor. Bu özelliğin Beta ya da Kararlı sürümlere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Özelliğin Aralık ayında çıkması planlanan Android 16 QPR2 güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.