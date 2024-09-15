Telefonlarımızla bu kadar iç içe olduğumuz bir dönemde, pil ömrünü uzatmanın yolları hepimizin aradığı çözümlerden biri. Bildirimler, sosyal medya, oyunlar derken, şarj kablosu elimizden düşmez oldu!

Peki, son zamanlarda oldukça popüler hâle gelen karanlık tema (dark mode) gerçekten pil tasarrufu sağlıyor mu?

Kulağa mantıklı geliyor ama işin arka planında neler dönüyor, biraz rakamlarla konuşalım.

Karanlık tema nedir ve nasıl çalışıyor?

Arka planın siyah veya koyu renklere dönüştüğü ekran moduna karanlık tema diyoruz. Özellikleri geceleri gözlerimizi daha az yorarak telefon kullanımını daha konforlu kılıyor.

Ancak sadece göz sağlığıyla sınırlı değil, işin bir de pil boyutu var. Buradaki temel mantık, ekranın daha az parlaklık kullanarak enerji harcaması.

Özellikle OLED ve AMOLED ekranlara sahip cihazlarda karanlık mod, siyah piksel görüntülerken ekranın belirli piksellerini tamamen kapatıyor. Bu da enerji kullanımını ciddi oranda azaltıyor.

Gerçekten ne kadar azaltıyor?

Purdue Üniversitesi araştırmacıları; hesap makinesi, Google Haritalar, YouTube, Google Haberler Uygulaması gibi akıllı telefonlarda en çok kullanılan uygulamalardan bazılarında parlaklık seviyesini inceledi.

Eğer OLED veya AMOLED bir ekranda maksimum ekran parlaklığı kullanıyorsanız telefonunuzun gücü %44 ila %73 oranında tükeniyor.

Ancak ışıktan karanlık moda geçmek, %100 ekran parlaklığında telefon güç tüketimini %42 oranında azaltıyor. Parlaklık seviyesi %50 olursa da karanlık moda geçmek %9 tasarruf sağlıyor. Parlaklık seviyesi %30 olduğunda ise tasarruf yüzdesi ise sadece 3.

Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Eğer sürekli yüksek parlaklıkta bir ekran kullanımınız varsa karanlık temaya geçiş ciddi bir avantaj oluyor. Zaten çok da aydınlık kullanmıyorsanız etkisi biraz daha az.

Karanlık tema her şeye çare mi?

Karanlık tema, özellikle OLED ve AMOLED ekranlarda belirgin pil tasarrufu sağlasa da bu modun her cihaz için bir "mucize" olmadığını bilmekte fayda var.

Yine de göz sağlığına olumlu etkileri ve gece kullanımındaki rahatlığı göz önüne alındığında, bu modun günlük yaşamımıza getirdiği avantajlar tartışılmaz.

Pil ömrünü birkaç saat daha uzatmak isteyenler için kesinlikle denemeye değer!

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