Her ne kadar farkında olmasak da telefonlar konum geçmişimizi liste hâlinde tutuyor. Peki bu özellik nasıl kapatılır ve geçmiş nasıl silinir?

Akıllı telefonunuzun gün içinde nerelere gittiğinizi, hangi kafede ne kadar oturduğunuzu veya hangi marketten alışveriş yaptığınızı adım adım kaydettiğini biliyor muydunuz? Google Haritalar'daki "Zaman Çizelgesi" veya iPhone'daki "Önemli Konumlar" gibi özellikler, bu verileri sizin için tutar.

Neyse ki, hem Android telefonlarda hem de iPhone'larda bu özelliği kontrol altına almak ve dijital ayak izlerinizi silmek sandığınızdan çok daha kolay. Bu içeriğimizde telefonunuzun konumunuzu sürekli kaydetmesini nasıl engelleyeceğinizi ve geçmişte birikmiş tüm konum verilerinizi nasıl sileceğinizi anlatacağız.

Android konum geçmişi kapatma

Android cihazlarda konum takibi genellikle Google Hesabınız üzerinden yönetilir. Bu özelliği kapatmak ve geçmiş verileri silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1. Konum geçmişini duraklatma (kapatma)

Ayarlar'a gidin.

Google seçeneğine dokunun ve ardından "Google Hesabınızı yönetin" seçeneğine basın.

Üst menüden "Veri ve Gizlilik" sekmesine geçin.

"Geçmiş Ayarları" bölümünün altında "Konum Geçmişi" seçeneğini bulun ve dokunun.

Açılan ekranda "Kapat" seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan bilgilendirme penceresini okuyup en alttaki "Duraklat" seçeneğine basarak işlemi onaylayın. Google artık konumlarınızı kaydetmeyecektir.

2. Mevcut konum geçmişini silme

Özelliği kapattıktan sonra bugüne kadar kaydedilmiş verileri de silmek isteyebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları izleyerek tekrar Konum Geçmişi ayarlarına gelin.

"Zaman Çizelgenizi Yönetin" seçeneğine dokunun. Bu sizi Google Haritalar Zaman Çizelgesi'ne yönlendirecektir.

Sağ alttaki Ayarlar ikonuna dokunun ve "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine girin.

"Konum Ayarları" başlığı altında "Tüm Konum Geçmişini Sil" seçeneğine dokunun.

Çıkan uyarıyı onaylayarak tüm geçmişinizi kalıcı olarak silebilirsiniz.

iOS konum geçmişi kapatma

iPhone'larda konum takibi iki farklı yerden yönetilir. Apple'ın kendi "Önemli Konumlar" özelliği ve eğer kullanıyorsanız Google servisleri. Yani bir Google hizmeti kullanıyorsanız her iki yeri de kontrol etmeniz gerekir.

1. Apple'ın konum takibini kapatma (Önemli konumlar)

Ayarlar'a gidin.

Gizlilik ve Güvenlik menüsüne dokunun.

En üstteki Konum Servisleri seçeneğine girin.

Sayfanın en altına inin ve Sistem Servisleri'ne dokunun.

Bu listede Önemli Konumlar'ı bulun ve girin. (Face ID veya parolanızı isteyebilir).

En üstteki Önemli Konumlar seçeneğini kapatın.

Aynı ekranda bulunan "Geçmişi Sil" seçeneğine dokunarak daha önce kaydedilmiş tüm konumları silebilirsiniz.

2. iPhone'daki Google Hesabı konum geçmişini kapatma

Eğer iPhone'unuzda Google Haritalar, Gmail veya Google Asistan gibi uygulamalar kullanıyorsanız, Google da konumlarınızı ayrıca kaydetmektedir.

Google Haritalar uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki profil resminize dokunun.

Açılan menüden "Google Hesabınızı yönetin" seçeneğine gidin.

Buradan sonraki adımlar, yukarıda anlattığımız Android bölümüyle tamamen aynıdır.

Konum geçmişini kapatmak navigasyon uygulamalarını etkiler mi?

Etkilemez. Konum geçmişini kapatmak, yalnızca gittiğiniz yerlerin listesinin tutulmasını engeller. Navigasyon uygulamaları, anlık konumunuzu kullanarak size yol tarifi vermeye ve normal şekilde çalışmaya devam eder.

Konum verilerimi sildiğimde gerçekten kalıcı olarak siliniyor mu?

Apple ve Google'ın gizlilik politikalarına göre kullanıcılar verilerini sildiğinde bu veriler hesaplarından kalıcı olarak kaldırılır. Şirketler, hizmetlerini iyileştirmek için bu verilerin isimsizleştirilmiş (anonim) kopyalarını saklayabilir ancak bu veriler artık kişisel hesabınızla ilişkilendirilmez.

Sadece belirli bir gün veya konum silinebilir mi?

Evet. Özellikle Google Zaman Çizelgesi'nde (Android ve iOS'ta Google Haritalar üzerinden erişilir), belirli bir günü veya listedeki tek bir konumu seçip silebilirsiniz. Harita üzerinde o günü görüntüleyip çöp kutusu simgesine dokunmanız yeterlidir.