Karantina Altındaki Öğretmen Ders Vermeye Devam Etti

Çin'e yaptığı kısa ziyaretin ardından Avustralya'da karantinaya alınan bir öğretmen, öğrencilere ders vermeye devam etmenin bir yolunu buldu. Öğretmen, video konferans aracılığıyla öğrencilerine ders verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’in Wuhan kentinde patlak veren ve dünyayı paniğe sokan Corona virüsü, Çin’in birçok şehrinde hayatı durma noktasına getirdi. Virüs tehlikesi nedeniyle insanlar sokağa çıkamaz oldu, dükkanlar kapandı ve birçok şirket ülkedeki hizmetine son verdi.

Çin’de yaşanan bu olumsuz durum dünya genelinde önlemlerin alınmasına da sebep oldu. Avustralya hükümeti, Hubei eyaletinden çıkarmayı başardığı insanlar için karantina alanları kurdu. Çin’in farklı bölgelerinden gelen insanlara da kendilerini 14 gün boyunca karantina altına almaları tavsiyesinde bulundu. İşte bu haberimiz, Çin’den Avustralya’ya dönüş sonrasında karantina altına alınan bir öğretmen hakkında.

Karantinadaki öğretmen video konferans yoluyla ders vermeye devam etti:

Avustralya’da bir lisede matematik öğretmenliği yapan Victor Sun, Çin Yeni Yılı nedeniyle kısa süreliğine ailesini ziyaret etmek için Çin’e gitti. Ardından Avustralya’nın Darwin kentine geri dönen Victor’un karantina altına alındığı yerden öğrencilerine ders vermeye devam etmesi için bir yol bulundu.

Victor Sun’ın görev yaptığı St. John’s Catholic College, bir dizüstu bilgisayar, bir kamera ve video konferans uygulaması Zoom ile derslere devam etti. Öğrencilerin bulunduğu sınıfa da seslerinin öğretmene iletilmesi için bir mikrofon kuruldu. Tüm bunlar birleşince gerçek anlamda uzaktan eğitimin bir örneği daha karşımıza çıktı.

Victor Sun’ın dersini alan birçok öğrenci bu durumdan memnun olsa da böyle bir konu akıllara Çin’deki eğitim durumunu getirdi. Bazı haberlere göre Çin’de eğitim veren öğretmenler, öğrencileri geri kalmasın diye teknolojik çözümlere yönelmeye başladı.

Teknolojik çözümlerle yola çıkan Çin’deki birçok öğretmen, ülkedeki tehlike nedeniyle ellerinde başka bir çözüm yolunun bulunmadığını dile getirdi. Avustralya ve Çin’deki eğitim durumunu gören birçok kişi de diğer ülkelerin de bu konuda hazırlık yapmaları gerektiğini savundu.