Hayvanların da insanlar gibi belli bir düzeyde zekâya sahip olduğu tartışılmaz. Bu zekâ, yıllar içerisinde farklı canlılarda farklı şekillerde evrimleşti. Kargalar ise bu canlılar arasında bizi en çok şaşırtanlardan oldu.

Alet kullanabilme özelliğiyle bilinen Yeni Kaledonya kargası, kargagiller ailesinin en zekilerinden kabul ediliyor. Yani insanar primatlar için neyse kargalar da kuşlar için o demek. Bu türün öyle becerileri var ki insanlar bu becerilerin bazılarını ancak 7 yaşına geldiğinde yapabiliyorlar.

Karmaşık problemleri çözebilme, insan yüzlerini tanıyıp akıllarında tutabilme ve aynada gördükleri görüntünün kendilerine ait olup olmadığını anlayabilme gibi insana özgü davranışlarıyla Yeni Kaledonya kargaları, araştırmacılar için merak uyandırıyor. Gelin, bu kargaların şaşırtıcı yeteneklerine ve zekâlarına bir bakalım.

Memelilerin zekâsının diğer hayvan türlerine göre daha gelişmiş olduğunu düşünsek de kargalar bu bilgiye resmen meydan okuyor ve yetenekleriyle bizleri hayrete düşürüyor.

Alet kullanımıyla bilinen Yeni Kaledonya kargalarının üzerinde birçok deney yapılıyor. Yapılan bu deneylerin sonuçlarına inanamayacaksınız çünkü deneyler sonucunda kargaların beyninin 7 yaşındaki bir çocuğun beyni kadar gelişmiş olduğu ortaya çıkıyor.

Yani bu da demek oluyor ki insanlar 7 yaşına gelene kadar bazı karga türlerine özgü yeteneklere sahip olamıyorlar. Peki bu kargaları böylesine özel kılan beceriler neler?

Yapılan deneylerde kargalara bazı bulmacalar veriliyor. İnanması zor ama bu bulmacaları primatlar dışında çözebilen tek tür Yeni Kaledonya kargaları oluyor.

Daha önce yapılan deneylerde kargaların fındık gibi kabuklu yiyeceklerin kabuğunun kırılması için yiyecekleri yola bıraktıkları ve kabuk kırıldıktan sonra içerisindeki yemişi gelip geri aldıkları bile görülmüş.

Son yapılan “çubuk-tüp” bulmacasında ise Yeni Kaledonya kargasının karmaşık yapıları çözdüğü görülüyor. Deneyde uzun bir tüpün ortasına konan yiyeceğin kargalar tarafından alınması bekleniyor. Peki ama nasıl?

Araştırmacılar tüpün çevresine farklı uzunluklarda çubuklar bırakıyor ve Yeni Kaledonya kargasının zekâsı burada devreye giriyor. Karga, hangi uzunluktaki çubuğun tüpün içerisindeki yiyeceği alabileceğini tahmin edebiliyor.

Buna benzeyen başka bir deneyi hepimiz biliyoruzdur. Su dolu bir kabın içerisindeki yiyeceğe ulaşabilmek!

Kargalar batan nesneleri ayırt edebiliyor ve nesneleri suyun içerisine atıp su seviyesini yükselterek yemeğe ulaşıyorlar. Bununla birlikte bu kargalar sadece alet kullanmakla kalmayıp çok parçalı aletler de yapabiliyorlar.

Mesela çok kısa bir çubuğu birbirine ekleyerek uzun bir çubuk hâline getirmenin yemeğe ulaşmada kolaylık sağlayacağını anlıyorlar. Bunlar bizleri doğanın ne kadar gizemli bir yer olduğuna ve aslında hayvanların da belli bir zekâ seviyesine sahip olduğuna inandırıyor.

Plan yapma, insanların sahip olduğu bilişsel yeteneklerden birisi. Peki Yeni Kaledonya kargalarının problemleri çözmek için ne yaptığını biliyor musunuz? Cevabımız plan.

Başlangıçta kuşların bu düzeyde bir zekâya sahip olamayacağı düşünülebilir. Bunun nedeni de beyinlerinin küçük olduğu düşüncesi. Ancak son çalışmalarla asıl önemli olanın, bir hayvanın beyninin büyüklüğü değil, beyin-vücut oranı olduğu kanıtlandı. Kargalar ise vücut oranlarına kıyasla büyük beyinlere sahip olma eğiliminde.

Beyin oranı haricinde nöron sayısı da zekâ seviyesinde etkili. Kargalar, yoğun nöron kümeleri üretebilen noktalara sahip. Bu da kargaların sahip olduğu bu zekâyı kanıtlar nitelikte.

Doğa bilinmezliği içerisinde türlü türlü mucizeleri barındırıyor. Daha da önemlisi zekâ ya da bilişsel becerilerin sadece insana özgü olduğu düşünülse de doğa, her geçen gün bunun aksini bizlere gösteriyor.

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