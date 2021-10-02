Genelde siyah, parlak tüyleriyle bilinen oldukça güzel bir canlı türü var: Kargagiller. Haklarında sürekli kurnaz ve oldukça zeki olmaları söyleniyor. Evet bu doğru fakat kargagillerle ilgili bilinmeyen gerçekler ve yanılgılar var.

Kargalarla ilgili sosyal medya gibi çeşitli yerlerde ne kadar zeki olduklarına dair videolar, paylaşımlar zaman zaman görebiliyoruz. Bu kadar zeki olmalarının asıl sebebi beyin ve vücut büyüklüğü oranlarının en yüksek olduğu kuş türü olmasından kaynaklanıyor. Özellikle corvus olarak adlandırılan karga cinsi bir maymundan beklenecek kadar büyük bir beyin vücut oranına sahip.

Kargagiller olarak bilinen bu kuşlar familyası, aslında sadece kargaları değil, aynı zamanda kuzgun, saksağan, su kuşları gibi canlıları da içerir. Hatta genelde siyah olmasıyla bilinse de mavi alakarga denilen parlak mavi renkte bir türü dahi var. Sinemada veya mitolojide genelde korku, ölüm veya kötülük unsuru olarak kullanılsa da hem görünüşüyle hem de zekasıyla oldukça etkileyici bir hayvan olan kargalar hakkında şaşırtıcı gerçekleri sizler için derledik!

Kargalar cenaze töreni düzenlerler.

Kargaların sinema ve mitoloji gibi alanlarda ölümü temsil etmesinin belki de sebebi kargaların türlerinden biri öldüğünde cenaze töreni düzenlemesidir. Tören yalnızca bir kargayla veya bir grupla da gerçekleşebilir. Tören sırasında ise oldukça ciddi ve sessiz olurlar. Araştırmacılara göre bir hayvanın duygusal düzeyinin ne durumda olduğunun bilinmesinin bir yolu yok fakat kargaların duygusal zekaya sahip olduğu düşünülüyor.

Kargaların bulmaca çözme yetenekleri küçük bir çocuğunki kadar gelişmiş olabilir.

Kargaların zekasıyla ünlenmesi boşuna değil çünkü küçük bir çocukla eşit düzeyde bulmaca çözebilme yeteneğine sahip olabilirler. 'Current Biology' dergisinin bir araştırmasına göre kargalar bir bulmacayı çözerken alet kullanımını da planlayabilirler. Hatta bulmacayı çözmelerini zorlaştıracak tuzakları dahi görmezden gelerek başarıya ulaşabildikleri söylenmektedir. Karga zekalarının nasıl gelişmiş olduğunu ve bulmacaları çözerken strateji uyguladığını gösteren BBC videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kargalar alet kullanabilir ve alet yapabilir.

1960'ların başında bir primatoloğun vahşi şempanzelerin dalları avlanmak amacıyla kullandıklarını keşfetmesiyle beraber insanların alet kullanma becerisine sahip olan tek tür olduğu fikrini çürüttü. Bununla birlikte sadece primatlar değil diğer hayvanlar da araştırma konusu oldu ve sonucunda kargaların da alet kullanma ve hatta onları yapabilme becerisine sahip olduğu kanıtlandı.

Kargagil familyasındaki birçok canlı alet zaten kullanabilir fakat alet yapabilme yeteneğine ileri düzeyde sahip olan bir tür var ki o da Yeni Kaledonya kargalarıdır. Bu kargalar bir dalı yapraktan temizlemekten dikenlerden kanca yapmaya kadar uzanan bir alet yapma yeteneğine sahiptir.

Kargalar dedikodu yapar, kin tutar.

Evet, kargalar da dedikodu yapar. Birkaç karga türünün insan yüzlerini tanıyabildiği kanıtlanmıştır. Örneğin, araştırılmak üzere alınan saksağan ve kuzgunların, geçmişte yuvalarına veya kendilerine çok yaklaştığını bildiği araştırmacıları azarladıkları bilinmektedir.

Zamanında kötülüğü dokunduğunu bildikleri insanı asla unutmuyorlar ve aynı zamanda onlara karşı kin besleyerek düşman niteliğinde görüyorlar. Araştırmalar gösteriyor ki kargaların bu konuda dikkat ettikleri tek şey diğer fiziksel görüntü dışında sadece düşman belledikleri kişinin yüzüdür. Bu duygu, özellikle kentlerde insanlarla beraber yaşayan kargalarda gözleniyor.

Kargalar yiyecekleri için her yolu deneyebilirler.

Kargalar fırsatçı ve yaratıcı olma eğilimindedir ve hayatlarını kolayca devam ettirmek amacıyla yeni beslenme stratejileri geliştirmeye yatkındır. Bir tür karganın balığını kendi yakaladığı ve balığı yakınına çekmek için tuzak yem olarak başka yiyecekler kullandığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda diğer hayvanlardan ve hatta imkanları olan durumlarda insanlardan dahi yiyecek çalabilirler.

Kargalar evde yardımcılık yapabilirler.

Kargaların da elbette bir ailesi oluyor. Genç kargalar yuvadan çıktıktan bir süre sonra bile ebeveynlerine bağlı kalabilirler. Ebeveynleri tarafından hala gelişimleri ve öğrenmeleri takip edildiği bir nevi ergenlik dönemlerinde ailelerinin destek olduğu gözlemlenmiştir. Bazı durumlarda genç kargalar belli bir süre kendi yuvasını kurmak istemez ve eş bulmazlar. Böyle durumlarda ailesiyle yuvalarında kalıp ebeveynlerinin ikinci çocuğuna yani kardeşine bakmada yardımcı olabilirler.

Kargaların tıpkı insanlar gibi lehçeleri vardır.

Masallarda, hikayelerde 'gak gak' diye tasvir edilen karga sesinden başka kullandıkları sesler de vardır ve her biri farklı bir anlama gelebilir. Karga dillerinin iki farklı popülasyonda dahi değişebildiği gözlemlenmiştir. Kuşbilimci bir araştırmacıya göre kargaların tıpkı insanlardaki gibi lehçeleri vardır. Bölgesel olarak değişebilen karga dilinde eğer bir karga sürü değiştirirse yeni dili, sürü liderlerini taklit ederek öğrenir.

Kargalar 200 yıl yaşamazlar.

Kargalar hakkında bilinen bir yanlış var ki o da 200 yıl kadar uzun bir süre yaşayan türlerininin olduğudur. Bu yanılgı nerden geliyor bilinmez ama 200 yıl kadar yaşayan tek bir karga türü dahi yoktur. Doğada 15 - 20 yıl yaşayan kargalar, özel bakım altındalarsa bir ihtimal 30 yıl kadar yaşayabilirler. Kayıtlara geçmiş en uzun karga ömrü ise 40 yıldır.