Karıncaların Koklayarak Kanseri Tespit Edebildiği Keşfedildi

Karıncaların kanser teşhisi için kullanılabilecekleri ortaya çıktı. Yapılan bir çalışmaya göre 30 dakikalık eğitim alan karınca, kanserli hücreyi koklayarak ayırt edebiliyor. Bilim insanları, karıncaların da köpekler gibi eğitilebilir yetenekli olabileceklerini düşünüyorlar.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, karıncalar ile ilgili dikkat çeken bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Formica fusca türündeki karıncaların insanlardaki kanserli hücreleri ayırt edebildikleri açığa çıktı. Karıncalar bu hangi hücrelerin kanserli olduğunu, yalnızca koklayarak anlıyorlardı. Evet yanlış duymadınız; koklayarak...

Karıncaların bu beklenmedik yetenekleri, kanserli olan ve olmayan hücreler arasındaki uçucu organik bileşikler sayesinde ortaya çıktı. Uzmanlar, karıncaların da aslında köpekler gibi koklayarak bazı tespitler yapabildiklerini ortaya koydular. Yapılan çalışmanın en dikkat çeken yanı, karıncaların eğitiminin köpeklere kıyasla hem daha ucuz hem de daha kısa süreli olması.

Kanser tespiti için sadece 30 dakikalık eğitim yetiyor

Yaptıkları araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, karıncaların köpeklerden daha avantajlı olabileceklerini ifade ediyorlar. Çünkü karıncaların kanserli hücreyi ayırt edebilmeleri için yalnızca 30 dakikalık bir eğitim almaları gerekiyor. Bu süre köpeklerde 6 ila 12 dakika aralığında değişiyor. Üstelik karıncaların bakım maliyetleri ile köpeklerinki arasında da çok büyük fark var.

Koku duyuları oldukça gelişmiş olan köpekler, bugün pek çok alanda kullanılıyorlar. COVID-19, uyuşturucu ve bombalar, köpeklerin koku duyusundan faydalanılan alanlardan yalnızca birkaçı. Uzmanlar şimdi karıncalar için de benzer bir görüş içerisine girmiş durumdalar. Yaptıkları çalışmanın kapsamını genişletecek olan bilim insanları, karıncaların kanser teşhisi dışında hangi alanlarda kullanılabileceğini anlamaya çalışacaklar.