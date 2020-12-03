Kasım ayının en çok hasılat yapan uygulamaları açıklandı. Sensor Tower tarafından yapılan açıklamalara göre TikTok, kasım ayının en çok kazanan uygulaması oldu. İlginçtir ki 123 milyon dolar kazanan TikTok, Türkiye'den 2,5 milyon dolar kazandı.

Veri araştırma şirketi Sensor Tower, kasım ayına ilişkin mobil uygulama verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalar, kasım ayında en çok para kazanan uygulamaları gözler önüne seriyor. Paylaşılan verilere göre çok eleştirilse de zirveyi hiçbir konuda bırakmayan TikTok, kasım ayının en çok kazanan uygulaması oldu. Ayrıca bu mobil uygulama, kazancının azımsanamayacak bir bölümünü de Türkiye'den sağladı.

TikTok'un kasım ayındaki kazancı, 123 milyon doları aştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, gelirini 3,7 katına çıkaran TikTok, kazancının yüzde 85'ini Çin'den sağladı. ABD'deki tüketiciler, şirketin aylık kazancına yüzde 8'lik katkı sağlarken Türkiye'deki kullanıcılar, yüzde 2'lik dilime girdiler. Başka bir deyişle Türkiye'deki TikTok kullanıcıları, kasım ayında 2,5 milyon dolar (yaklaşık 20 milyon TL) harcama yaptılar.

İşte kasım ayında en çok kazanan uygulamalar

Sensor Tower'ın verilerine göre dünya genelinde en çok hasılat yapan uygulama TikTok. Bu uygulamayı YouTube, Tinder, Disney+, Tencent Video, iQIYI, Piccoma, Google One, Netflix ve BIGO LIVE takip etti. Bu bağlamda App Store'da yapılan harcamalar, dünya genelinde daha belirleyici olmuş gibi duruyor. Zira dünya genelinde en çok kazanan unvanına sahip olan TikTok, Google Play'de yapılan harcamalarda kendine onuncu sırada yer bulabildi.

Bu arada, dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube, kasım ayında 88 milyon dolar hasılat etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 59'luk artış yaşayan YouTube, kasım ayındaki gelirlerinin yüzde 53'ünü ABD'den sağladı. Japonya'daki tüketiciler ise YouTube'un kasım ayındaki gelirine yüzde 11'lik katkı sağladılar.

Kasım ayının App Store kazananları şöyle oldu

Tiktok YouTube Tinder Tencent Video iQIYI Disney+ Netflix Youku Piccoma QQ Music

Google Play'in en çok kazananları ise şu şekilde sıralandı