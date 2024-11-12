Hepimizin dört gözle beklediği Kasım indirimlerinde farklı kategorilerden hangi ürünler çok satıldı? Sepetinize eklemek isteyebileceğiniz en çok satan teknolojik ürünleri listeledik.

Kasım indirimlerini her yıl merakla bekliyoruz ve sepetimizi güncellemek için sabırsızlanıyoruz. Kasım indirimleri boyunca haftanın en çok satan teknolojik ürünlerini bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

"Bu içerik 11.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Kasım indirimlerinde en çok satan ürünler ise şöyle:

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Haftanın en çok satan ürünleri arasında Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu karşımıza çıkıyor.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Hp Victus Gaming 16-R1061NT 9J263EA I5-14500HX 16 GB DDR5 512GB SSD 8GB RTX4060 144HZ FHD 16.1"

En iyi fiyat kategorisinde yer alan Hp Victus Gaming 16 Bilgisayar, Kasım fırsatlarında bilgisayar kategorisinin çok satanları arasında yer alıyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

Güçlendirilmiş donanımı ile öne çıkan FAB V5 oyuncu koltuğu, Kasım fırsatlarında çok satanlar listesinde yer alan ürünlerden biri.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet, 4 GB RAM, 64 GB Hafıza

Samsung Galaxy Tab A9+, 11 inçlik geniş ekranı ve 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunuyor. Dolby Atmos destekli hoparlörleriyle güçlü bir ses kalitesi sağlarken, Snapdragon 695 işlemcisi hızlı ve sorunsuz performans sunuyor. 5G bağlantı seçeneği ile de internete her yerden hızlıca erişim sağlamak mümkün.

Ürüne Amazon üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası Vitality Pro

Kişisel bakım kategorisinin en çok sepete eklenen ürünlerinden biri olan Oral-B Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası, indirimli fiyatıyla satışta.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar, Core I7-13620H, 17.3 FHD 144Hz, 32GB RAM, RTX4060 GDDR6 8GB, 1TB SSD, DOS

İndirimsiz fiyatı 55.999 TL olan MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR Dizüstü Bilgisayar, Kasım fırsatlarında Prime üyelerine özel 46.999 TL fiyatıyla sepetlere eklenen ürünlerden biri oldu.

Ürüne ulaşmak için buraya tık tık!

Huawei Matepad 11.5 8GB 128GB 11.5" Tablet

Huawei MatePad 11.5, 11.5 inç ekranıyla geniş bir izleme alanı sunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan tablet, günlük kullanımda güçlü bir performans sağlıyor. HarmonyOS işletim sistemi ile çoklu görev yönetimi kolaylaşıyor, 8.800 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkânı sunuyor.

Ürüne Hepsiburada üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Regal 58R66U01 58" 147 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart DLED TV

Regal 58R66U01, 58 inç (147 ekran) genişliğinde bir ekrana sahip olup, 4K Ultra HD çözünürlüğü ile net ve detaylı bir görüntü deneyimi sunuyor. Dahili uydu alıcısı ile ek bir cihaza ihtiyaç duymadan kanal ayarlamalarını kolaylaştırıyor. Smart TV özelliğiyle internet bağlantısı üzerinden çeşitli uygulama ve içeriklere erişim imkânı tanıyor.

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Apple iPhone 13 128 GB Siyah

Kasım indirimlerinde telefon bakanların tercihleri arasında en iyi fiyat seçeneği ile sunulan Apple iPhone 13 modeli yer alıyor.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Xiaomi Mijia 2 Taşınabilir Şarjlı Kompresör Hava Pompası

Xiaomi Mijia 2 Taşınabilir Şarjlı Kompresör Hava Pompası, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla lastik, bisiklet, motosiklet ve toplar gibi çeşitli nesnelerin şişirilmesini kolaylaştırıyor. Dijital basınç göstergesi sayesinde basıncı doğru ölçme imkanı sunarken, önceden ayarlanabilir basınç değerleriyle otomatik durdurma özelliği bulunuyor. Dahili şarj edilebilir bataryası sayesinde, kabloya ihtiyaç duymadan pratik kullanım sağlıyor.

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Kulaklık tercihinde ise en çok sepete eklenenlerden biri de aktif gürültü önleme özellikli Apple Airpods 4 modeli olmuş.

Ürüne ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

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