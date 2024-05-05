Madame Popova, hayatının 30 yılını kiralık seri katil olarak geçirdi. Hedefi ise eşlerine kötü davranan erkeklerdi.

“Madame Popova” olarak bilinen Alexe Katherina Popova hakkında ne yazık ki yeterince detaylı bilgiye sahip değiliz fakat edinebildiğimiz az miktarda bilgi bile hayret etmeye yeterli…

Hazırsanız, kötü giden evliliğinin sonucunda kiralık bir seri katile dönüşüp eşlerine kötü davranan 300 farklı erkeği öldüren kadının hikâyesine dalalım.

Madame Popova’nın kötü evliliği, ileride dönüşeceği kişinin kaynağıydı.

1800’lü yılların ortasında Rusya’nın Samara şehrinde dünyaya gelen Alexe Katherina Popova, yaşamının ilerleyen zamanlarında mutsuz olduğu bir evliliğin içinde hapsolmuştu.

Kocasının ona yaptığı kötü muamele, kadınların özgürleşmesi fikrinin tohumlarını zihnine ekmişti. Yaşadıkları ve yeşeren düşünceleri öyle bir noktaya gitmişti ki, kocaları tarafından kötü muamele gören diğer kadınları kurtarmayı da misyon hâline getirmişti. Ancak bu kurtulma; öyle hukuki yollardan değil, kanlı bi kurtulmaydı.

İstismarcı kocaların sonu belliydi…

Madame Popova; kadınların kocaları tarafından “esir köylü” gibi muamele gördüğünden şikâyetçi olduğunu söylüyordu. İlk başta, kadınları toplayıp toplantılar yaparak bu sorunun nasıl çözüleceğine dair tartışmalar yürütüyordu ama kalıcı bir çözüm bulamıyorlardı. Buna karşılık çareyi, karşılığında para da alacağı bir işte bulmuştu.

Kadınları zalim kocalarından kurtaracağını söyleyen Madame Popova, kadınlar arasında reklamını yaptı. Küçük meblağlar karşılığında kadınların eşleriyle tanışıyor ve yiyecek-içeceklerine arsenik katıyordu. Bu yöntem zaten o dönemler için epey yaygın bir zehirleme metoduydu.

Mesleğini 30 yıl boyunca icra etti.

Kiralık seri katile dönüşen Popova, hayatı boyunca 300 erkeği öldürdü ve bunu 30 sene içinde yaptı. İfşa olması ise vicdan azabı çeken müşterilerinden birinin, 1909 yılında polise itirafı üzerine oldu.

Duruşmada suçlarını itiraf ve kabul etti fakat gururlu bir şekilde hiçbir kadını öldürmediğini, 300 kişiyi koca istismarından kurtardığı için iyi iş çıkardığını düşündüğünü söyledi. 30 yıl boyunca işlediği suçların sonunda; askerlerden oluşan bir grubun, kişiyi aynı anda ateşe tuttuğu yöntem olan "idam mangası" cezasına çarptırıldı.

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