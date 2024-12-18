Musluk suyunu kaynattığımızda tamamen arındığına dair yaygın bir inanış var ancak bu sahiden de doğru mu? Kaynatılan musluk suyu içilir mi? Kaynayan su temiz olur mu? Tüm bu soruların cevabı, içeriğimizde.

Kimileri musluk suyunu yemeklerde bile kullanmaz, kimileri sadece yemeklerde ve çaylarda kullanır, kimileri ise direkt musluktan su içer…

“Zaten kaynayınca mikrobu uçuyor ya.” diye düşünenler, ne kadar doğru düşünüyor dersiniz? Belki de kiminizin musluk suyu konusunda alışkanlıklarını değiştirecek cevaplara birlikte bakalım.

Musluk suyunu kaynattığımızda su, mikrobiyolojik açıdan temizlenir. Ancak…

Temelden başlayalım. Kaynatma sırasında suyun içindeki bakteriler, virüsler ve diğer patojenler (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde) ölüyor. Yani su, enfeksiyona karşı güvenli bir su olmuş oluyor.

Yine de her şey burada bitmiyor. Suyun yalnızca patojenlerden arınması yeterli değil çünkü musluk suyunun içinde kimyasal kirleticiler (kurşun, arsenik, nitrat vb.), ağır metaller ve çözünmüş mineraller var. Dahası, kaynama esnasında suyun bir miktarı buharlaştığında, sudaki bu zararlı maddelerin yoğunluğu artabiliyor.

Suyu kaynatıp kaynatıp içmenin elektrik faturanıza yansıyacak zararını söylemiyoruz bile.

Bölgeden bölgeye de değişiklik gösterebiliyor.

Kimi yerlerde musluk suları denetlenerek bizim sağlığımız için daha uygun hâle getiriliyor. Mesela İSKİ (İstanbul), 2020 yılında borulardaki suyun kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Topluluğu, ABD Çevre Koruma Ajansı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirtilen standartların çok üzerinde olduğunu belirtti.

Her ne kadar arıtma tesislerinden gelen su temiz olsa da yüzlerce kilometre yol kat ettiğini ve paslı su borularından geçtiğini, düzenli temizlenmeyen mikroplu tanklar olabileceğini unutmamak gerek.

2000 yılına kadar Türkiye'deki tüm su boruları, 10 yıl sonra paslanmaya başlayabilen çelik, bakır veya dökme demir gibi metalden yapılmıştı. Bazı borular düzenleme eksikliği nedeniyle standartların altında. Yine de diş fırçalama, yemek yapma gibi yerlerde kullanılabilir ancak içmek için pek iyi bir fikir değil.

Bunun yanı sıra bazı bölgelerde kimyasal arıtmalar da kullanılıyor. Bunun için kendi yaşadığınız bölgeyi sorgulayabilirsiniz.

Sonuç olarak; tam anlamıyla bir filtrelenmiş su için ters ozmoz, distilasyon ya da filtreleme gibi metotlara başvurulması gerek ve evimizdeki musluklardan içtiğimiz suların çoğu bu aşamalardan geçmiyor ve kaynatılarak her şeyden arındırılamıyor.

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