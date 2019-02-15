Kaza Yapan Anne ve Kızı, Snapchat Sayesinde Kurtuldu

İngiltere’de kaza geçiren bir anne ile araçta bulunan kızı, 15 yaşındaki bir çocuğun konumlarını Snapchat üzerinden takibi sonucunda bulunarak kurtarıldı.

Sosyal medya uygulamaları sık sık güvenlik ve kişisel hakların ihlali gibi konularla gündeme gelse de bazen de günün kahramanı olabiliyorlar. Son olarak İngiltere’de Snapchat, iki kişinin hayatının kurtarılmasına vesile oldu.

Gemma Fairweather ve kızı Martha, günü erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının oğluyla geçirdikten sonra eve dönüyordu. Anne kız, Suffolk bölgesinde yer alan bir orman yolunda giderken kaza geçirdi. Gemma, karşıdan gelen bir arabanın farlarının gözlerini alması üzerine fren yaptı. Çamura saplanan araç ise yoldan çıktı.

Anne-kız araçtan çıkmayı başaramadı. Üstelik aracın durduğu konum, ters bir harekette aracın yakınlardaki nehre yuvarlanması riskini yaratıyordu.

Arama kurtarma ekipleri ise yaptıkları çalışmalarda aracı bulamadı. Gemma bu anları daha sonra "Arama kurtarma ekipleri ya başka yollardan geçtikleri için bizi bulamıyorlardı ya da biz iyice yoldan çıkarak nehre doğru kaydığımız için bizim olduğumuz yerden geçseler de bizi göremiyorlardı" diyerek anlattı. Kadın bu esnada arabasının GPS cihazından erkek arkadaşına konum yolluyordu.

Gemma bu esnada, babası ile birlikte kendilerini arayan erkek arkadaşının oğlu Sam ile de mesajlaşıyordu. Sam’in akına Snapchat geldi ve Gemma’dan Haritalar aracılığıyla konum yollamasını istedi. Sam ve babası Graham, Gemma’dan gelen konumu yetkililere bildirdi. Böylece bir ambulansın Gemma ve Martha’yı bulması sağlandı. Ambulansın peşinden gelen itfaiye, anne ve kızı kurtardı.

Olayın ardından açıklamalar yapan Gemma, en zorunun kızına yardım etmek için sakin kalmak olduğunu söylüyor. Gemma, kızının “Anne seni tanımak çok güzeldi.” sözlerini hayatının sonuna kadar unutamayacağını söylüyor. Kadın ayrıca bu olay sayesinde erkek arkadaşı ve erkek arkadaşının oğluyla birbirlerine daha çok yakınlaştıklarını söyledi.