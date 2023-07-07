7 Temmuz, Türkiye'nin tarihine geçecek bir gün oldu. KDV, IMEI ücreti ve kredi vergileri dahil pek çok kaleme zam yapıldı. Peki, sosyal medyada nabız ne durumda? Ekonomistler, yapılan hamleyi nasıl yorumladı?

Türkiye, 7 Temmuz günü bir sabaha daha zamlarla uyandı. Fakat bu kez ülkemizde satılan tüm ürünleri doğrudan etkileyecek zamlar ve dahası devreye girdi. Katma Değer Vergisi (KDV) %18’den %20’ye ve %8’den %10’e yükseltildi. Tabii bu, sadece zam kalemlerinden yalnızca biri.

Tarihe geçecek 7 Temmuz zamlarının ardından sosyal medya da elbette bu tarihi konuşmaya başladı. Biz de hem finans uzmanları hem de vatandaşlardan gelen tepkileri bir araya getirdik.

Yeni zamlara ekonomist isimler ne diyor?

Aslında bu vergi zammı, birkaç günden beri dile getirilen zamdı. Ekonomi dünyasının öne çıkan isimleri Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, 5 Temmuz’da yani 2 gün önce zamların geleceğine işaret etmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara da alınan kararların yerinde olduğunu paylaştı. Ancak atılması gereken diğer adımları da paylaştı:

Vatandaşlar zamları nasıl karşıladı?

Bir de Threads tarafına bakalım: