Kedi ya da Köpek Maması Yiyen Bir İnsana Ne Olur?

Kulağa tuhaf gelen bu düşünce elbet aklınızdan geçmiştir. Peki kedilerin ve köpeklerin afiyetle yediği mamaları insanlar yerse acaba neler olur?

Böyle bir merakınız varsa mama paketinin içeriğini okumak bir miktar fikir verebilir. İçindekiler kısmına baktığınızda et, hayvansal yağlar, mısır gluteni, kurutulmuş şeker pancarı, sebze, buğday, pirinç, fosfor, tuz, bira mayası, ciğer aroması, iyot gibi malzemelerin bulunduğunu görürsünüz. Yani sizin de yediğiniz şeylerdir. Üstelik mineral ve vitamin katkısı da bulunur.

Böyle söyleyince kulağa hoş geldiğine bakmayın çünkü mamalarda kullanılan etler, insan tüketimine uygun olmadığı için ayrılan parçalardan oluşur. Örn; tavuk bacağı, gözü, kemikleri vb. Peki bunu öğrendikten sonra bile hâlâ yemeyi düşünüyor musunuz?

Normalde insanların yemediği bu parçaları yemeniz kısa vadede bir soruna neden olmaz.

Yani mamanın tadına bakabilirsiniz, tabii mideniz kaldırabilirse. Ancak düzenli olarak bunu yapmaya devam ederseniz sağlığınızla oynamaya başlarsanız. Zaten insanlar için üretilen etler dahi yeterince sağlıklı değilken bir de atıklarını yerseniz bu gıdalara alışık olmayan sindirim sisteminiz bundan hoşlanmayacaktır. Alerjik bir bünyeniz varsa durum daha da rahatsız edici olacaktır.

İnsanlar için üretilen gıdalar iyi bir kalite kontrol aşamasından geçer ancak hayvanlar için üretilen besinler o kadar da denetime tabi değildir. Bu nedenle salmonella, tifo gibi bakterilerin insanlara ulaşması zordur. Mamalar bu bakımdan da risk taşır.

Kedi ve köpekler de bizim gibi protein, karbonhidrat ve yağ ile beslenir fakat insanların bunları alması gereken oranlar daha farklıdır.

Örneğin; kediler etçildir, insanlar ise hepçildir. Bu nedenle kedilerin alması gereken protein miktarı daha fazladır. Eğer bir kedi maması tüketecek olursanız almanız gereken makro besinlerin dengesiyle oynamış olursunuz ve bu da sağlıksız beslenmenize neden olur.

Mamaların kalitesi, markalara göre değişmektedir. Adı sanı duyulmamış bir mamayı, bırakın kendiniz yemeyi kedinize ya da köpeğinize bile vermemeniz gerekir. Ölümcül hastalıklara zemin hazırlamış olursunuz.

Ayrıca mamalarda hayvansal A vitamini miktarı fazla olduğu için, bir insan tarafından düzenli olarak tüketilirse ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Özellikle de hamilelerin fazla A vitamini alması çeşitli problemler yaratabilir.

Özetle; tadına bakarsanız bir şey olmaz fakat sürekli yerseniz sağlığınızı riske atarsınız. Olur da bir gün post-apokaliptik bir dünyada yaşamak zorunda kalıp kedi-köpek mamasından başka bir şey bulamazsanız afiyetle yiyebilirsiniz.

Kaynaklar: 1, 2, 3