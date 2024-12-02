Hiç şüphesiz kedilerin, o sevimli görünüşlerine rağmen bizi sinirden çıldırtabildiği zamanlar oluyor. Mesela siz uyurken ısrarla uyandırmaları… Bunun için ne yapmanız ve yapmamanız gerektiğini içeriğimizde anlattık.

Yuvanızı bir kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz ki bazen gecenin bir saatinde, bazen sabahın köründe sizi uyandırırlar. Bunu kimi zaman miyavlamayla, kimi zaman eşyaları devirmeyle, kimi zaman yüzünüzü patilemeyle yaparlar.

Özellikle uykusunun ortasında bir kişi için bu durum epey sinir bozucu olabiliyor tabii. Peki önüne geçmek için neler yapılabilir?

Önemli olan kedinizin sizi neden uyandırdığını anlayabilmek.

Her ne kadar o uyandırma esnasında kedinize sinir olsanız da elbette onlar bunu, sizi sinir etmek veya dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu sallamamak için yapmıyor. Kedilerin içgüdüsel davranışları var ve bu davranışlara hangi ihtiyacın sebep olduğunu anlamak önemli.

Kedilerin anlamsız saatlerde sizi uyandırmasının muhtemel sebepleri var.

Kedilerin pinpon topu büyüklüğünde, küçücük mideleri olduğu için sık acıkıyorlar. Bu yüzden öğünlerinin arası uzun tutulmamalı. Mamanın arkasında yazan günlük vereeğiniz miktar, en az 3 öğüne bölünmeli. Böylece gecenin bir vakti acıkıp da sizi uyandırmayabilirler.

Bunun yanı sıra kediniz gün içinde oyun oynamıyor veya hareket etmiyorsa geceleri sıkılıp hareket etmek ya da oyun oynamak isteyebiliyor. Bu nedenle gün içinde fırsat buldukça onunla ilgilenip oyunlar oynatmanız önemli.

Kimi yaşlı kediler veya Scottish Fold gibi ekrem ağrılarıyla mücadele eden kediler, rahat uyuyamayabiliyor. Bu da ağrıları başladığında uyanmalarına sebep oluyor.

Son muhtemel sebebimiz de sıcaklık. Bildiğiniz üzere kediler, sıcaktan çok hoşlanıyor. Eğer uyudukları ortam onlar için yeterince sıcak değilse sürekli uyanmaları söz konusu olabilir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak ihtiyacını gidermek önemli.

Şimdiye kadar kim, bir kediye laf geçirebilmiş ki biz geçirelim… “Uyuyorum, yapma! Sus!” gibi tepkiler tabii ki hiçbir zaman etkili olmuyor. Bunun yerine kedinizin hangi ihtiyaca binaen uyandığını gözlemleyerek ihtiyacını karşılama yoluna gidebilirsiniz.

Mesela bir öğününü uyumadan önce verecek şekilde ayarlayabilir, otomatik mama kabı alabilir, gün içinde bol bol oynatabilir, yattığı ortamı daha sıcak ve konforlu hâle getirebilirsiniz.

Yapmamanız gereken şeyler ise ihtiyaçlarını görmezden gelmek, odanın dışına çıkarıp kapıyı kapatmak veya ceza vermek… Bunlar, çocuklarda işe yaramadığı gibi hayvanlarda da işe yaramayan ve hatta psikolojilerini ve davranışlarını daha kötü hâle sokan yöntemler.

Eğer kediniz hiçbir çözüme karşılık vermiyorsa tıbbî bir sorun olup olmadığını öğrenmek için veterinerinizle veya bir hayvan psikoloğuyla görüşebilirsiniz.

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