Hiç, bir kedinin kurabiye yapışına denk geldiniz mi? Hani o sevimli patileriyle battaniye ya da sizin üstünüz gibi yerleri yoğururlar ya… Sebebini elbet merak etmişsinizdir. İçeriğimizde, içinizi yumuş yumuş edecek cevabı veriyoruz.

Özellikle evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz ki kediniz kimi zaman bir yeri kurabiye hamuru yoğururmuşçasına yoğurmaya başlar.

Ritmik bir şekilde patilerini kaldırıp indirir ve bunu yaparken çoğunlukla mırlar. Tamam da, sebebi ne?

Yoğurma sırasında tam olarak ne yaparlar?

“Kurabiye yapmak” dediğimiz hareket esnasında kediler, patilerinin birini kaldırıp diğerini indirme hareketini ritmik bir şekilde yaparlar. Bu esnada yüzlerindeki şapşalca mutluluk ve rahatlama hissini görebilirsiniz.

Kedilerin bu hareketi, taa bebekken süt emme zamanlarına dayanıyor.

Annesinin memesini emen kediler, süt içmek için bir yandan memeyi emerken bir yandan annenin karnını yoğurur. Tüm bu süreç, güvenli ve mutlu bir zamandır onlar için. Anneleri, yavrulara; dikkat, öpücük, şefkat, sevgi ve yemek verir.

Sizi yoğurduklarında vermek istedikleri bir mesaj var.

Kediniz üstünüze çıkıp bisküvi yapıyorsa mutlu ve güvende hissettiğini, size sevgi gösterdiğini anlatmaya çalışıyor. Karşılığında siz de onu okşarsanız mırlamalarının yani mutluluklarının ne kadar şiddetlendiğini görebilirsiniz.

Atalarından gelen bir sebebi daha bulunuyor.

Yatacakları yeri daha rahat hâle getirmek için çimleri yumuşatan vahşi ataları da bu hareketi yapıyordu. Günümüzde evcilleşen kediler, uyumadan önce yatacakları yeri en iyi hâle getirmek için bu içgüdüsel hareketi yapabiliyor.

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