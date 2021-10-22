Türk televizyonuna yıllarını adamış, birçok başarılı filmde ve dizide rol alan usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiği açıklandı. 59 yaşındaki Kuruçay'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Türkiye, bu akşam ekranlarda sıkça karşımıza çıkan yetenekli bir oyuncuya daha veda etti. Usta oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi, Tiyatrocu Nedim Saban tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Nedim Saban, haberi “Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe . Çok üzgünüm.” sözleriyle paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Kemal Kuruçay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kuruçay, daha önce 2014 yılında geçirdiği kalp krizi ile de sevenlerini korkutmuştu. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Kuruçay’ın ölüm haberi sevenlerini ve televizyon camiasını derinden üzdü.

Başarılı yapımlarda rol almış, önemli işlere imza atmıştı:

Kemal Kuruçay, geçmişten bugüne İnce İnce Yasemince, Zor Baba, En İyi Arkadaşım, Pulsar, Kutsal Damacana 2: İt Men, Zengin Kız Fakir Oğlan, Mandıra Filozofu, Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi başarılı yapımlarda rol almıştı. Kendisi aynı zamanda Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin kurucularından ve hocalarından birisiydi.

Webtekno olarak Türk televizyonuna yıllarını adamış ve değerli işlere imza atmış usta oyuncu Kemal Kuruçay’a rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.