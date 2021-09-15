Kendi ‘ben’ kavramını aramak her insanın temel dürtüsüdür. Üstünü örterek benliğini bulamaması hali ise insanın iç huzurunu bozabilir. Bu sebeple kişiliğimizi keşfetmek benliğimizi bulmak için ilk adım olabilir.

İlk adımı gerçekleştirmek için uygun bir kişilik testi olan Enneagram, hepimizin sahip olduğu zihinsel, duygusal ve içgüdüsel zeka merkezinin yönü ile ilgili 9 farklı işlev türüne dayalı olarak insan kişiliğini yapılandıran psikoloji temelli bir modeldir. Her bir enneagram türü, bilinçdışı korkulara ve onları telafi etme arzusuna dayanır. Üç zeka merkezinin birbiriyle etkileşime girdiği bir yolu ifade eder.

Enneagram, kesinlikle 9 farklı işlev türünü kategorize eden basit bir kişilik testi değildir. İçinde temel ve alt olmak üzere farklı kişilik tipleri barındırır. Temel veya alt kişilik tiplerinden hangisinin baskın olacağı dış etken sebepleriyle değişebilir. Bu nedenle, aynı türden iki insan dahi alt ve temel kişilik tiplerini yönetme şekline göre çok farklı olabilir. 9 işlev türüne göre karakter özelliklerini sizler için derledik!

Tip 1: Mükemmelliyetçi / İdealist

Tip 1 olan kişiler, mükemmelliyetçi ve idealist yaklaşımlar gösterirler. Yeterli düzeyde iyi olan herhangi bir şey onlar için yetersiz görülebilir. Bu yetersizliği gideremedikleri durumlarda da kendilerini suçlu hissedebilirler. Elon Musk, Charles Dickens, Meryl Streep gibi ünlü isimler tip 1 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Kusurlu olmak, yozlaşmak, etik dışı bir şey yapmak, sorumluluklarını mükemmel şekilde yerine getirememek

Hedefi: Sorumluluklarını mükemmel şekilde yerine getirmek

Olumsuz özellikleri: Hassas ve kırılgan olmaları, kaygı, öfke

Tip 2: Yardımsever

Tip 2 olan kişilerin hayat amaçları, ihtiyacı olan herkese yardım etmektir. Duygusal ve ilgi odaklı olabilirler. Sevilmeye muhtaçmış gibi tavırlar sergileyebilirler. Başka insanlara yardım etme telaşından kendilerini göz ardı edebilirler. Bu sebepten dolayı da depresyon ve tükenmişlik gibi psikolojik olumsuzları yaşamaya yatkındırlar. Ben Cohen, Prenses Diana, Adile Naşit gibi ünlü isimler tip 2 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Değer görmemek, sevilmemek

Hedefi: Olduğu haliyle sevilmek

Olumsuz özellikleri: Alınganlık, gurur

Tip 3: Başarı Odaklı / Çalışkan

Tip 3 olan kişiler, yaptığı iş ne olursa olsun başarı odaklı, hırslı ve rekabetçi tavır sergileyebilirler. Eğer özelliklerini yönetebilirse uyumlu bir karakterdir ve oldukça çalışkandır. İşkolik olmaya yatkındır. Statü onlar için çok önemli olabilir. Andy Warhol, Kobe Bryant, Elvis Presley gibi ünlü isimler tip 3 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Başarısızlık

Hedefi: Dikkat çekme, takdir edilme

Olumsuz özellikleri: Sürekli şüphe duyma, hoşgörüsüzlük, bencillik

Tip 4: Özgün / Bireyci

Tip 4 olan kişiler yaratıcılıklarıyla ön plana çıkmıştır. Sanatçı olmaya yatkın olabilirler. İleri görüşlülüğe sahiplerdir ve sıradanlığı sevmez. Kimlik ve benlik bilinci oldukça gelişmiştir. Duygularını özgürce yaşamaktan çekinmezler bu nedenle bazen diğer insanlardan kendilerini soyutlayabilirler. Albert Camus, Steve Jobs, Okan Bayülgen, Johnny Deep, Van Gogh gibi ünlü isimler tip 4 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Sıradan olmak

Hedefi: Anlamı keşfetmek

Olumsuz özellikleri: Dengesizlik, melankoli

Tip 5: Araştırmacı / Gözlemci

Tip 5 olan kişiler okumayı, araştırmayı çok severler. Sürekli öğrenme arzusu duyarlar. Gözlem yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kitap okumaktan, yeni şeyler öğrenmekten keyif duyarlar. İçe dönük olmaya yatkınlardır. Genelde sessiz ve düşünceli görünürler. Karar alırken çoğunlukla mantığını kullandığı için de duygusuz ve ilgisiz görünebilir. Bill Gates, Albert Einstein, Franz Kafka, Tim Burton gibi ünlü isimler tip 5 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Yetersizlik

Hedefi: Bilgili ve donanımlı olmak

Olumsuz özellikleri: Kibir

Tip 6: Sorgulayıcı / Sadık

Tip 6 olan kişilerin sorumluluk bilinci oldukça yüksektir. Aldığı sorumlulukları elinden geldiğince iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İlişkilerinde genelde güvenilir ve sadık bir tavır sergilediğinden saygı görür. Dış dünyayı çok tehlikeli bulabilirler bundan dolayı hem kendisini hem de çevresini koruma isteği duyabilirler. Adolf Hitler, Tom Hanks, Malcolm X gibi ünlü isimler tip 6 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Desteksiz kalmak

Arzusu: Güvende olmak

Olumsuz özellikleri: Endişeli, şüpheci

Tip 7: Maceracı

Tip 7 kişiliğe sahip insanların hayat amacı keşfetmek olabilir. Yeni şeyler denemekten keyif alırlar ama maymun iştahlı olabilirler. Eğlenceli, dışa dönük ve özgürdürler. Risk almaktan çok çekinmezler. Yüksek enerjiye sahip olabilirler bu nedenle hiperaktiviteye yatkındırlar. Negatif kişiler ve durumlardan hoşlanmazlar. Böyle durumlarla karşılaştıklarında uzaklaşma eğilimi gösterebilirler. Barış Manço, Jim Carrey, Jack London gibi ünlü isimler tip 7 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Mutsuz olmak

Hedefi: Keyif almak

Olumsuz özellikleri: Dikkat dağınıklığı, doyumsuzluk

Tip 8: Korumacı / Meydan Okuyan

Tip 8 kişilik tipine sahip insanlar yüzleşmeyi ve meydan okumayı severler. Liderlik becerileri gelişmiştir. Baskın bir karaktere sahip olabilir bu nedenle çevreleriyle iletişimi agresif olabilir. Net olmayı sever. Konuşmaktansa harekete geçmeyi tercih eder. Ernesto Che Guevera, Pablo Picasso, Stalin gibi ünlü isimler tip 8 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Domine edilmek

Hedefi: Aktif ve güçlü olmak

Olumsuz Özellikleri: Hırs, kendini beğenmişlik

Tip 9: Barışçıl

Tip 9 kişiliğe sahip insanlar, anlaşması kolay ve uyumlu bir karaktere sahiptir. Sosyal çevresinde uyumu arar. Huzurlu olmak onlar için çok önemli olduğundan kavgadan ve tartışmadan olabildiğince kaçar. İçe dönük olabilir. Karar verirken detaylı şekilde düşünmeyi tercih ederler. Barrack Obama, Nelson Mandela, Walt Disney gibi ünlü isimler tip 9 kişiliğe sahiptir.

Korkusu: Yalnızlık, huzursuzluk

Hedefi: Uyum, denge, huzur

Olumsuz özellikleri: Pasif agresiflik, inatçılık, öfke patlamaları

Enneagram testini çözerek kişiliğinizi keşfetmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.