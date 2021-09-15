İlk adımı gerçekleştirmek için uygun bir kişilik testi olan Enneagram, hepimizin sahip olduğu zihinsel, duygusal ve içgüdüsel zeka merkezinin yönü ile ilgili 9 farklı işlev türüne dayalı olarak insan kişiliğini yapılandıran psikoloji temelli bir modeldir. Her bir enneagram türü, bilinçdışı korkulara ve onları telafi etme arzusuna dayanır. Üç zeka merkezinin birbiriyle etkileşime girdiği bir yolu ifade eder.
Enneagram, kesinlikle 9 farklı işlev türünü kategorize eden basit bir kişilik testi değildir. İçinde temel ve alt olmak üzere farklı kişilik tipleri barındırır. Temel veya alt kişilik tiplerinden hangisinin baskın olacağı dış etken sebepleriyle değişebilir. Bu nedenle, aynı türden iki insan dahi alt ve temel kişilik tiplerini yönetme şekline göre çok farklı olabilir. 9 işlev türüne göre karakter özelliklerini sizler için derledik!
Tip 1: Mükemmelliyetçi / İdealist
Tip 1 olan kişiler, mükemmelliyetçi ve idealist yaklaşımlar gösterirler. Yeterli düzeyde iyi olan herhangi bir şey onlar için yetersiz görülebilir. Bu yetersizliği gideremedikleri durumlarda da kendilerini suçlu hissedebilirler. Elon Musk, Charles Dickens, Meryl Streep gibi ünlü isimler tip 1 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Kusurlu olmak, yozlaşmak, etik dışı bir şey yapmak, sorumluluklarını mükemmel şekilde yerine getirememek
Hedefi: Sorumluluklarını mükemmel şekilde yerine getirmek
Olumsuz özellikleri: Hassas ve kırılgan olmaları, kaygı, öfke
Tip 2: Yardımsever
Tip 2 olan kişilerin hayat amaçları, ihtiyacı olan herkese yardım etmektir. Duygusal ve ilgi odaklı olabilirler. Sevilmeye muhtaçmış gibi tavırlar sergileyebilirler. Başka insanlara yardım etme telaşından kendilerini göz ardı edebilirler. Bu sebepten dolayı da depresyon ve tükenmişlik gibi psikolojik olumsuzları yaşamaya yatkındırlar. Ben Cohen, Prenses Diana, Adile Naşit gibi ünlü isimler tip 2 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Değer görmemek, sevilmemek
Hedefi: Olduğu haliyle sevilmek
Olumsuz özellikleri: Alınganlık, gurur
Tip 3: Başarı Odaklı / Çalışkan
Tip 3 olan kişiler, yaptığı iş ne olursa olsun başarı odaklı, hırslı ve rekabetçi tavır sergileyebilirler. Eğer özelliklerini yönetebilirse uyumlu bir karakterdir ve oldukça çalışkandır. İşkolik olmaya yatkındır. Statü onlar için çok önemli olabilir. Andy Warhol, Kobe Bryant, Elvis Presley gibi ünlü isimler tip 3 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Başarısızlık
Hedefi: Dikkat çekme, takdir edilme
Olumsuz özellikleri: Sürekli şüphe duyma, hoşgörüsüzlük, bencillik
Tip 4: Özgün / Bireyci
Tip 4 olan kişiler yaratıcılıklarıyla ön plana çıkmıştır. Sanatçı olmaya yatkın olabilirler. İleri görüşlülüğe sahiplerdir ve sıradanlığı sevmez. Kimlik ve benlik bilinci oldukça gelişmiştir. Duygularını özgürce yaşamaktan çekinmezler bu nedenle bazen diğer insanlardan kendilerini soyutlayabilirler. Albert Camus, Steve Jobs, Okan Bayülgen, Johnny Deep, Van Gogh gibi ünlü isimler tip 4 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Sıradan olmak
Hedefi: Anlamı keşfetmek
Olumsuz özellikleri: Dengesizlik, melankoli
Tip 5: Araştırmacı / Gözlemci
Tip 5 olan kişiler okumayı, araştırmayı çok severler. Sürekli öğrenme arzusu duyarlar. Gözlem yetenekleri oldukça gelişmiştir. Kitap okumaktan, yeni şeyler öğrenmekten keyif duyarlar. İçe dönük olmaya yatkınlardır. Genelde sessiz ve düşünceli görünürler. Karar alırken çoğunlukla mantığını kullandığı için de duygusuz ve ilgisiz görünebilir. Bill Gates, Albert Einstein, Franz Kafka, Tim Burton gibi ünlü isimler tip 5 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Yetersizlik
Hedefi: Bilgili ve donanımlı olmak
Olumsuz özellikleri: Kibir
Tip 6: Sorgulayıcı / Sadık
Tip 6 olan kişilerin sorumluluk bilinci oldukça yüksektir. Aldığı sorumlulukları elinden geldiğince iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. İlişkilerinde genelde güvenilir ve sadık bir tavır sergilediğinden saygı görür. Dış dünyayı çok tehlikeli bulabilirler bundan dolayı hem kendisini hem de çevresini koruma isteği duyabilirler. Adolf Hitler, Tom Hanks, Malcolm X gibi ünlü isimler tip 6 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Desteksiz kalmak
Arzusu: Güvende olmak
Olumsuz özellikleri: Endişeli, şüpheci
Tip 7: Maceracı
Tip 7 kişiliğe sahip insanların hayat amacı keşfetmek olabilir. Yeni şeyler denemekten keyif alırlar ama maymun iştahlı olabilirler. Eğlenceli, dışa dönük ve özgürdürler. Risk almaktan çok çekinmezler. Yüksek enerjiye sahip olabilirler bu nedenle hiperaktiviteye yatkındırlar. Negatif kişiler ve durumlardan hoşlanmazlar. Böyle durumlarla karşılaştıklarında uzaklaşma eğilimi gösterebilirler. Barış Manço, Jim Carrey, Jack London gibi ünlü isimler tip 7 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Mutsuz olmak
Hedefi: Keyif almak
Olumsuz özellikleri: Dikkat dağınıklığı, doyumsuzluk
Tip 8: Korumacı / Meydan Okuyan
Tip 8 kişilik tipine sahip insanlar yüzleşmeyi ve meydan okumayı severler. Liderlik becerileri gelişmiştir. Baskın bir karaktere sahip olabilir bu nedenle çevreleriyle iletişimi agresif olabilir. Net olmayı sever. Konuşmaktansa harekete geçmeyi tercih eder. Ernesto Che Guevera, Pablo Picasso, Stalin gibi ünlü isimler tip 8 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Domine edilmek
Hedefi: Aktif ve güçlü olmak
Olumsuz Özellikleri: Hırs, kendini beğenmişlik
Tip 9: Barışçıl
Tip 9 kişiliğe sahip insanlar, anlaşması kolay ve uyumlu bir karaktere sahiptir. Sosyal çevresinde uyumu arar. Huzurlu olmak onlar için çok önemli olduğundan kavgadan ve tartışmadan olabildiğince kaçar. İçe dönük olabilir. Karar verirken detaylı şekilde düşünmeyi tercih ederler. Barrack Obama, Nelson Mandela, Walt Disney gibi ünlü isimler tip 9 kişiliğe sahiptir.
Korkusu: Yalnızlık, huzursuzluk
Hedefi: Uyum, denge, huzur
Olumsuz özellikleri: Pasif agresiflik, inatçılık, öfke patlamaları
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