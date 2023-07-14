Üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen hala tam olarak aydınlatılamadığı için pek çok komplo teorisinin ana hikayelerinden olan Kennedy suikastı, dünya tarihini etkileyen en dikkat çekici olaylardan bir tanesi. Gelin Kennedy suikasti ne zaman gerçekleşti, kim düzenledi gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. başkanı John F. Kennedy, güzel bir Teksas gününde üstü açık arabasıyla halkı selamlarken kalabalığın içinden üç el silah sesi duyuldu. Başkan kanlar içinde arabada öylece yatıyordu. Araç hızla hastaneye yöneldi ancak Kennedy suikastı başarılı olmuş, başkan ölmüştü. Hemen yerine başkan yardımcısı yemin ederek başkan oldu ve soruşturma başlatıldı.

Aynı gün Kennedy suikastını yaptığını düşünülen katil yakalandı ama iki gün sonra polislerin gözü önüne öldürüldü. Soruşturma sırasında en usta nişancılar bile başkanın öldürüldüğü silahla aynı şekilde atış yapamadılar. Kennedy suikastını kim düzenledi; İsrail mi yoksa ABD derin devleti mi? Gelin geçmişe bir yolculuk yapalım ve bugün bile aydınlatılamamış olay hakkındaki detayları tüm çıplaklığıyla görelim.

Olaya yabancı olanlar için; John F. Kennedy kimdir?

John Fitzgerald Kennedy, bilinen adıyla John F. Kennedy, kısaca JFK; 29 Mayıs 1917 günü Amerika Birleşik Devletleri’nin Brookline şehrinde Katolik İrlandalı bir ailede dünyaya geldi. Başarılı bir öğrencilikten sonra Temsilciler Meclisi’ne Demokrat Parti’nin Massachusetts temsilcisi olarak katıldı. ABD Senatosu’nda görev yaptıktan sonra 1960 yılında seçimleri kazanarak 35. ABD başkanı seçildi.

ABD’nin ilk Katolik başkanı olan Kennedy aynı zaman Pulitzer Ödülü kazanmıştır. Küba lideri Fidel Castro’yu devirmek amacıyla Domuzlar Körfezi Operasyonu’nu yapmış, Apollo projesi onun zamanında başlamış, zenci haklarını savunmuş, nükleer karşıtı bir başkan olmuştur. Maalesef görevi sırasında gerçekleştirilen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Kennedy suikastı öncesi siyasi ortam epey karışıktı:

Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında hiç olmadığı kadar gergin bir ilişki vardı. Aynı zamanda ABD ile İsrail’in arası da pek iyi değildi çünkü Kennedy, açık bir şekilde İsrail’in nükleer programına karşı çıkmaktaydı. Kendisinin demokratik açılımlar yapıyor olması ise gelenekçi Amerikalılar tarafından hiç hoş karşılanmıyordu.

Kennedy, bir sonraki seçimdeki rakibinin Arizona senatörü Barry Golwater olacağını düşünüyordu. Onun elini güçlendirmemek için Kongre’de demokratlar çoğunluk olmalıydı. Bu nedenle Teksas eyaletinde her ikisi de demokrat olan Senatör Ralph Yarborough ve Vali John B. Connally arasındaki gerilimin düşürülmesi gerekiyordu. Kennedy, Teksas’ta bir gezi düzenlemeye ve senatör ile valiyi barıştırmaya karar verdi.

ABD’nin en uzun gününün yaşandığı Kennedy suikastı ne zaman gerçekleşti?

ABD başkanı John F. Kennedy, yanına eşi Jacqueline Kennedy’yi ve başkan yardımcısı Lyndon B. Johnson’ı alarak Teksas’a gitti. 22 Kasım 1963 Cuma günü Kennedy, uzun bir konvoyla Teksas sokaklarını turlamaya başladı. Kendisinin üstü açık limuzini en önde gidiyordu. Yanında eşi, Teksas valisi ve onun eşi vardı.

Her şey güzel gidiyor, Teksas halkı başkana sevinçle el sallıyordu. Derken yerel saat ile tam 12.30’da kalabalık arasından art arda üç el silah sesi duyuldu. İlk şok atlatıldıktan sonra herkes başkana baktı. John F. Kennedy kanlar içindeydi. Bulunduğu aracın sürücüsü cevval davranıp hızla aracı en yakın hastaneye sürdü. Tüm müdahalelere rağmen başkan kurtarılamadı. Başkan yardımcısı Lyndon B. Johnson aynı gün yemin ederek 36. ABD başkanı olarak göreve başladı.

Peki olaylar nasıl gelişti, Kennedy suikastını kim düzenledi?

Olay sırasında sıkılan ilk kurşun Kennedy’nin ensesinden girdi. İkinci kurşun Teksas valisinin sırtına isabet etti. Üçüncü kurşun ise Kennedy’nin tam kafasının üstüne isabet etti. Başkan o gün sırt ağrıları nedeniyle onu dik tutacak bir korse giyiyordu. Bu nedenle ilk kurşunu yedikten sonra eğilemedi ve bu nedenle onu öldüren üçüncü kurşun tam da başının üst bölümüne isabet etti.

Kennedy suikastının gerçekleştiği aynı gün Lee Harvey Oswald isimli genç bir adam suikast suçu ile tutuklandı. Suikast, İtalyan yapımı eski bir tüfek olan Manlicher Carcano ile gerçekleştirilmişti. Oswold mahkemeye götürüldüğü sırada Jack Ruby isimli bir gece kulübü işletmecisi, onlarca gazeteci ve polisin gözü önünde Oswald’ı öldürdü. Yani olayın tek faili artık yaşamıyordu.

Oswald’ın bu suikastı tek başına gerçekleştirmesi imkansız:

Suikastın gerçekleştirildiği İtalyan yapımı Manlicher Caracano, üretimi 1945 yılında durdurulmuş eski tip bir dürbünlü tüfek. O dönem için bile eski bir yöntem olan kurşunların tek tek doldurulması şeklinde çalışıyor. Yani atışlar arasında oldukça uzun bir süre var. Yani öyle olmalı ama garip bir şekilde Kennedy’e sıkılan ilk kurşun ile son kurşun arasında 5.6 saniye gibi oldukça kısa bir süre var.

Böyle bir olayın gerçekleşmesi için profesyonel bir tetikçi bile olmayan Oswold’un altı saniyede silaha üç kurşun yerleştirmesi, tek tek hedef alması gerekir. Bu elbette imkansız ama FBI yine de emin olmak için ekipteki en usta nişancılardan bunu denemelerini istedi. Sonuç elbette başarısızdı. Peki nasıl oldu da bir adam bu suikastı tek başına gerçekleştirdi?

Kennedy suikastını Oswald'ın yaptığına çocuklar bile inanmaz:

Şimdi gelelim olayların en karışık noktasına; Kennedy suikastını kim yapmış ya da yaptırmıştı? Bazı iddialara göre olay anında beş kurşun atılmıştı ama bunun yankıdan kaynaklı bir yanılsama olduğu söylenir. Tamam, üç kurşun olsun ama açık bir şekilde görülüyor ki o silahla tek bir adamın altı saniyede üç kurşun sıkmasına imkan yok. Demek ki birden çok tetikçi vardı. Peki kimdi bunlar?

En popüler komplo teorisine göre Kennedy suikastı Mossad tarafından gerçekleştirildi. Ne de olsa Kennedy İsrail’in nükleer projesine karşı çıkıyordu. Suikastın tek faili Oswald’ı öldüren sözde gece kulübü işletmecisinin de bir İsrail milliyetçisi olduğunu düşünürsek asla kanıtlanmamış olsa da oldukça mantıklı görünüyor.

Diğer bir teori ise daha kan dondurucu çünkü ABD başkanının bizzat ABD istihbarat servisleri bünyesinde görevli Gizli Operasyon birimi tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Hatta bölge savcısı Jim Garrison bu iddiaya eğildi ve bazı tutuklamalar bile yaptı. Tabii hiçbir sonuç alınamadı ama ilginç bir şekilde yıllar sonra dönemin Gizli Operasyonlar Şefi olan Richard Helms, tutuklanan Clay Shaw isimli şahsın CIA adına çalışmış olduğunu doğruladı.

Bugüne kadar ortaya atılan komplo teorilerinde tam 42 grup, 82 suikastçi ve 214 kişi suçlandı. CIA yaptı, mafya planladı, Fidel Castro’nun suçu, başkan yardımcısının parmağı var, KGB kesin müdahale etti gibi sayısız iddia var. Gel gelelim rahmetli başkan Kennedy’yi kim öldürdü bugün bile bilmiyoruz.

Kennedy suikastının anlatıldığı dizi: 11.22.63

Yıl: 2016

Tür: Dram, Gizem, Romantik

Oyuncular: James Franco, Sarah Gadon, George MacKay

IMDb: 8.1

Korku edebiyatı ustası Stephen King’in aynı isimli romanının televizyon uyarlaması olan 11.22.63 mini dizisi bir zamanda yolculuk hikayesi anlatıyor. Bir lokantanın deposunda geçmişe açılan bir kapı keşfeden karakterimiz Jake Epping, geçmişe gitmeye ve Kennedy suikastını önleyerek dünya tarihini değiştirmeye karar verir.

ABD tarihinin en çok ses getiren olaylarından olan Kennedy suikastı ne zaman yapıldı, kim düzenledi gibi merak edilen soruları yanıtlamaya çalıştık. Gelin biraz beyin fırtınası yapalım; sizce Kennedy’yi kim öldürdü?