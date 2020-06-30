Kia Optima’nın Yerini Alacak 2021 Kia K5 Tanıtıldı

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Optima isminin yerini alacak 2021 model Kia K5’i bugün tanıttı. Şirket, otomobilin özelliklerini ve görüntüsünü paylaştı. Ancak otomobilin fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, bugün yeni otomobili 2021 model Kia K5’in görüntülerini ve detaylarını paylaştı. Öncelikle araç, Kia’nın açıklamasıyla resmi olarak Kia Optima ismini artık taşımayacak. Bunun yerine Güney Kore’de kullanılan K5 model ismi artık her yerde kullanılacak.

2021 model Kia K5, Optima’nın yerini alacak olsa da görünüş açısından pek çok farka sahip. Yeni Kia K5, aynı platformun kullanıldığı Hyundai Sonata’yla oldukça fazla ortak noktaya sahip. Bununla birlikte araçta değişen şeyler ve getirilen yenilikler elbette tasarım ve isimle sınırlı kalmadı.

2021 Kia K5 özellikleri:

2021 Kia K5, turbocharge’lı 1,6 litrelik dört silindirli bir motora sahip. Bu motor, aracın toplamda 180 beygir gücüne ulaşmasını sağlıyor. Araç, aynı zamanda 8 vitesli otomatik vites sistemine de ev sahipliği yapıyor. Ancak Kia K5, yalnızca bu modeliyle alıcı bulmayacak.

Daha sportif bir alternatif isteyen müşteriler, gözlerini Kia K5 GT’ye çevirebilirler. 2021 Kia K5 GT, 2,5 litrelik turbocharge’lı dört silindirli motoruyla 290 beygir gücüne ulaşabiliyor. Araç, sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana da ev sahipliği yapıyor. 2021 Kia K5 GT, 0’dan 100’e 5.8 saniyede ulaşabiliyor.

2021 Kia K5’in iç kısmı da en az tasarımı ve kaputunun altı kadar güzel. Araç, 8,0 inçlik oldukça hoş bir dokunmatik ekrana sahip. Daha büyük ekran isteyenler içinse 10,25 inçlik bir seçenek bulunuyor. Araç, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu da destekliyor.

Sunduğu özelliklerin yanı sıra sürücüsünü de korumak isteyen 2021 Kia K5, standart sürücü destek teknolojisine sahip. Yani Kia’nın yeni aracı, piyasada bulunan birçok yeni araç gibi otomatik acil fren, şerit takip sistemi ve sürücü uyarma teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Araç, bu yaz aylarında çıkacak olsa da fiyatı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.