Porsche'nin en son hiper otomobili yeni 2021 Porsche 911 Turbo'nun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sürüş testini hep beraber izlemiştik. Fakat ortaya çıkan yeni bir sürüş testinde aslında 2021 Porsche 911 Turbo'nun resmi olarak söylenenden daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

2021 Porsche 911 Turbo S'in tanıtılmasıyla beraber otomobil dünyasında adından epey bir söz ettiren yeni 911 Turbo, bazı Lamborghini ve Ferrari modellerinin pist skorlarını geride bırakıyor. Fakat Porsche'nin yeni hiper otomobili 2021 Porsche 911 Turbo S ile alakalı ortaya çıkan yeni bir detay var. Geçtiğimiz günlerde Almanya otobanlarında test edilen 2021 Porsche 911 Turbo'yu bu sefer AutoBILD Sports Cars isimli bir YouTube kanalı pistte test sürüşüne soktu.

AutoBILD Sports Cars tarafından yapılan teste geçmeden önce 2021 Porsche 911 Turbo'nun genel özelliklerinden bahsedecek olursak 2021 Porsche 911 Turbo'da 3,8 litre, 6 silindirlik ikiz turbolu bir motor bulunuyor ve bu motor 640 beygir gücü üretebiliyor. Ayrıca 8 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan 2021 911 Turbo'nun, 0-100 km arası hızlanma süresinin 2,6 saniye ve en yüksek hızınınsa 330 km olduğu resmi olarak belirtiliyor.

2021 Porsche 911 Turbo S'in hızlanma testi:

AutoBILD Sports Cars tarafından yapılan bu hızlanma testinde resmi olarak söylenen rakamlardan daha farklı sonuçlar elde ediliyor. Bu farklılıklardan ilki, AutoBILD Sports Cars tarafından yapılan 0-100 km arası hızlanma testinde 911 Turbo, Porsche'nin belirttiğinden 0,1 saniye daha hızlı, yani 2,5 saniyede 100 kilometreye ulaşıyor. Ayrıca yine aynı testte 911 Turbo, 0'dan 200 kilometreye 8,5 saniyede ve 0'dan 300 kilometreye 26,6 saniyede ulaşıyor. Porsche'nin 0'dan 200 kilometreye ulaşma hızı olarak belirttiği resmi değer ise 8.9 saniyeydi. Bu bağlamda Porsche 911 Turbo S, yapılan resmi açıklamalardan daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

2021 Porsche 911 Turbo S'i Sachsenring pistinde test eden AutoBILD Sports Cars, bir turu 1 dakika 30,48 saniyede tamamlamayı başarabiliyor. Bu değerle McLaren 720S'in 1 saniye gerisinde kalan 911 Turbo S, Lamborghini Huracan Evo ve Ferrari 488 GTB'yi hemen hemen 1 saniyeyle geçmeyi başarıyor. Bu üç otomobilin, yeni Porsche 911 Turbo S'den daha pahalı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Porsche 911 Turbo S'in bu otomobillere yetişmekle kalmayıp onları tur süresinde geçebilmesi büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.