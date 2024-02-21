Canlı yayın platformu Kick'e erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili karar, BTK'nin resmî internet sitesinden duyuruldu. Erişim engelini aldıran kurumun, Milli Piyango İdaresi olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Twitch rakibi canlı yayın platformu Kick'e inceleme başlatıldığı iddialarından bahsetmiştik. İbrahim Haskoloğlu tarafından gündeme getirilen iddia, popüler Kick yayıncısı Şükrü Şentürk tarafından yalanlanmıştı.

Ancak şimdi, Haskoloğlu'nun iddiasını doğru çıktığını gösteren yeni bir gelişme yaşandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Kick için erişim engeli kararı aldırdı. Konuyla ilgili karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) site bilgisi sorgu ekranı üzerinden duyuruldu. Özetlemek gerekirse kullanıcılar, an itibarıyla Kick'e erişemiyorlar.

BTK'nin internet sitesinde paylaşılan karar şöyle:

kick.com, 20/02/2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.

Kick'e yönelik erişim engeli kararının nedeniyle ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak büyük olasılıkla kumar odaklı içerikler, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün böyle bir başvuru yapmasına neden oldu.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

Sürecin nasıl bu noktaya geldiğini merak ediyorsanız: