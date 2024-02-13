BTK'nin, son dönemlerde giderek popülerleşen canlı yayın platformu Kick'e soruşturma başlattığı iddia edildi. İddiaları doğrulayacak bir resmi açıklama henüz gelmedi ancak BTK'nin Kick'e soruşturma açması için bilinen sebepleri var.

Son dönemlerde Türkiye'de de popüler hâle gelen ve başta Jahrein (Ahmet Sonuç) olmak üzere ülkemizdeki pek çok içerik üreticisinin favori yayın platformu olarak anılmaya başlayan Kick ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), platformu yakın takibe aldığı ve inceleme başlattığı iddia edildi.

Söz konusu iddianın sahibi, gazeteci İbrahim Haskoloğlu. Yaptığımız kontrollerde, bu iddiayı doğrulayabilecek hiçbir resmî kaynağa ulaşamadık. Ancak BTK'nin Kick'e inceleme başlatması için birkaç neden var.

İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan açıklama:

Uluslararası Kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı. (Özel Haber)

Gelelim Kick'e: Platform, neden BTK tarafından incelemeye alınabilir?

Kick'i diğer çevrim içi yayın platformlarından ayıran bir özelliği var. Bu özellik, platformun kurucularıyla ilgili. Aslına bakacak olursak Kick'in kim tarafından kurulduğu tam olarak belli değil ancak bilinen iki isim var. Bu isimler Ed Craven ile Bijan Tehrani. Peki kim bunlar?

İki isim, dünyanın en büyük çevrim içi casino hizmetlerinden biri olarak bilinen stake.com'un (Türkiye'de yasaklı) kurucu ortakları arasında yer alıyorlar. Ayrıca Kick'te kumar ile ilgili içerikler paylaşmak da serbest. Hâl böyle olunca Kick'in kara para aklamak veya terör örgütlerine finansman sağlamak için kullanılabileceği şüphesi doğuyor. İşte BTK, tam da bunlardan kaynaklı olarak Kick hakkında soruşturma başlatmış olabilir. Ancak resmî bir açıklama gelmeden, bunu doğrulamanın hiçbir yolu yok.

Aksi yönde iddialar da var:

İbrahim Haskoloğlu'nun iddiasına karşı çıkan isimler de var. Onlardan bir tanesi, bir süre önce Kick'te yayın yapmaya başlayan içerik üreticilerinden Şükrü Şentürk. "Uthenera" olarak da bilinen yayıncı, iddianın gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Haskoloğlu ise kendisine yönelik bu yalanlamanın doğru olmadığını söyledi. Ancak Haskoloğlu, Şentürk'e verdiği cevabı sonradan sildi.

Uthenera tarafından yapılan açıklama:

Bu olayı Kick yetkililerine danıştım, İbrahim'in yazdığı mesaj aldatıcı, büyük ihtimal şikâyeti eden de İbrahim'dir çünkü Kick'e ulaşmayı deneyip engel yemiş. Sonuç olarak Kick bir canlı yayın platformu, Twitch 'ten hiçbir farkı yok ve Twitch yasaklanmadı.

İbrahim Haskoloğlu'nun karşı cevabı:

NOT: Bu paylaşım silindiği için artık X'te görüntülenemiyor.

1-) BTK şikayet üzerine inceleme başlatmaz.



2-) 3-5 Dolar için kendinizi ona buna satmayın. Beni engelleyen kimse yok.