Giyim Firması Kiğılı, İnternetten Bakliyat Satmaya Başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle internetten alışveriş yapma ihtiyacımız artmaya başladı. Salgının iş dünyasına etkileri nedeniyle pek çok firma normalde ilgisi olmadığı sektörlere girdi. Türkiye’nin önde gelen giyim firmalarından Kiğılı ise internet sitesi üzerinden bakliyat satışı yapmaya başladı.

Koronavirüs, dünyadaki pek çok dengeyi değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek gibi görünüyor. Sadece sağlık sektörü, sosyal hayatlarımız ve bireysel ya da toplumsal psikolojimiz değil. Şu anda dünyada büyük bir paradigma kayması yaşanıyor. Yani içinde bulunduğumuz çağın bazı yazılı olmayan kuralları değişmeye başlıyor.

Bunun herkes tarafından fark edilebilecek en tuhaf örneği ise yakın zamanda Kiğılı oldu. Normal şartlarda giyim ve tekstil sektöründe bulunan firma, online satış yaptığı resmi internet sitesinde “Market & Ev” kategorisi açarak hizmet vermeye başladı. Ürün listesinde bakliyat başta olmak üzere olağanüstü halde kullanılabilecek her türlü şey var.

Aslında büyük market zincirleri ve e-ticaret devlerinin market alışverişleri için sunduğu Migros Hemen, Yemeksepeti Banabi ya da Getir gibi uygulamalar var. Ancak Kiğılı, anlaşılan o ki farklı tüketici kitlesine hitap etme amacıyla böyle köklü bir değişikliğe gitti. Kiğılı’ya göre bu değişimin amacı ise tüketicilerin market alışverişleri konusunda sıkıntı çekmelerini engellemek. Ayrıca firma, sağlık çalışanlarına ekipman desteği de toplamaya başladı.

Kigılı, bakliyat siparişlerinin hazırlandığı alanları sürekli dezenfekte ettiğini de söylüyor. Ayrıca firma, yine aynı kategori altında makse ve eldiven satışı da gerçekleştiriyor. Firmanın koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mağazalarını kapattığını, giysi alışverişlerinin aynı site üzerinden yapılabildiğini söylemek gerek.