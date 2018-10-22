Kimsenin Öğrenmekle Uğraşmayacağı En Zor 10 Programlama Dili

Bazı programlama dilleri ölmeye mahkum. Bunun en temel sebebi ise bir şeyler kodlanamasın diye yazılmış olmaları.

Programlama dilleri apayrı bir dünya. Pek çok farklı dilde pek çok farklı proje geliştirmek mümkün. Hepsinin farklı avantajları farklı dezavantajları var. Bu listedeki dillerin ise kendilerine de bir faydası yok.

Lolcode

Oturup iki bin beş yüz satır kod okumaktan daha zor ne olabilir? O iki bin beş yüz satırı internet ifadeleri, hatalı yazılmış sözcükler, kısaltmalar ile yazmak. Çok popüler olmamasının sebebi belli.

SPL (Shakespeare Programming Language)

Bu da Lolcode'un tam tersi. Her şeyin Shakespeare İngilizcesi ile yazılmış bir dil. Bilgisayar bir sahne, kodlamacılar da aktörler diyebilir miyiz? Onu bilmiyorum ama kullanmanın çok zor olduğu kesin.

Chef

Kod yazmayı yemek yapmaya benzeten bu dilde değişkenlere malzeme, arraylere tabak adı veriliyor. Genel olarak, karmaşık bir yemek tarifini kullanarak programınızı hazırlamanız gerekiyor diyebiliriz. Yemek yapmayı seviyorsanız kod mantığını öğrenmek için ideal, ama başka hiçbir şeye uygun gibi durmuyor.

Spaghetti Programming Language

Kod dünyasında spagetti kod ya da makarna kod denen şey, sürekli bir yerlere yönlendirilen, karışık ve yavaş çalışan kod sistemidir.

Spaghetti Programming Language ise tam olarak böyle bir program yazma amacıyla üretilmiştir. Her satır bir yere yönlendirmeyle bitirilir. Özetle, oradan oraya atlayıp duran kodlar bütünü için ideal, ama böyle bir kodlama ne kadar ideal onu bilemiyoruz tabii.

Trollscript

Her kod tr ile başlamak zorunda, sadece o ve l harflerini kullanarak kodlama yapabiliyorsunuz. Adının hakkını veriyor. Yapana helal olsun, ama biz almayalım.

Intercal

Bir gün makineler dünyayı ele geçirirse yapay zekaları Intercal'de yazılmış olacak. Bu kodlama dilinde kodlar arasında PLEASE (Lütfen) yazmanız gerekiyor. Yeterince lütfen demezseniz alınıp derleme işlemini yapmıyor. Çok fazla yazarsanız da sizi aşağılık olarak görüp gene derleme işlemini yapmıyor. Tam dozunda yalvarmanız lazım yani.

White Space

Bu programlama dili sizi yalvartmıyor. Sizden tek istediği sadece boşluk, satır sonu ve sekme kullanarak kodlama yapmanız, yani ne yazdığınızı görmeden yazmanız.

Brainfuck

Minimalist olacağım derken bomboş evde oturan insanlara benzeyen bu programın amacı minimalist olmak. Sekiz karakter var, program da değerleri değiştirmek için bir pointer kullanmaktan ibaret.

Unlambda

Programlama yapamadığınız bir programlama dili. Öyle ki bu dile programlama dili demek, kulübeye karavan demeye benziyor. "Zor bizim için kolaydır, imkansız ise biraz zaman alır." diyen varsa buyursun.

Malbolge

Okunmasın, anlaşılmasın diye yaratılmış bu fantastik dilde yazılmış tek program, tekleye tekleye çalışan bir hello world. Zaten program ismini de Dante's Inferno'da cehennemin sekizinci katı olan Malebolge'dan alıyor.

Malbolge için bir derleme yöntemi yok, herhangi bir yönlendirme yok. Bu dil, kodlama ne kadar zorlaştırılabilirse o kadar zorlaştırılabilmiş olsun diye var.