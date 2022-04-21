Bazı Kinder Çikolatalar İçin Toplatma Kararı Alındı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, salmonella salgını endişelerinin ardından incelemeye alınan Kinder ürünlerinin bazıları için toplatma kararı aldığını açıkladı. Karar, Kinder'in Schoko Bons ürünün iki partisi için alındı.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerinde Salmonella salgını şüphesiyle incelenmek üzere toplatılan Kinder çikolatalar için ülkemizde de benzer bir karar geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde dağıtım yerlerine gönderdiği bildiri ile Kinder ürünlerin tamamının %100 Salmonella analizine tabi tutulmasına dair zorunluluk getirmişti.

15 Nisan’da dağıtım yerlerine gönderilen zorunlu analiz bildirisinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bugün yeni bir gelişme yaşandı. Bakanlık, Avrupa Birliği’nin bildirdiği Kinder Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Söz konusu toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihlerinin 08.07.2022 ve 15.07.2022 olduğu açıklandı.

Kinder Türkiye 'güvenli' demişti

Kinder Türkiye, Salmonella salgınının gündem yaratmasının ardından artan şüphelerle birlikte resmi bir açıklama paylaşarak “Ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.” ifadelerini kullanmıştı. Kinder Türkiye’nin açıklaması şu şekildeydi:

“İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının artırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad (alışılmış) bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”