Parasını Alamayan Vatandaş, Şirket Kamyonlarını Ezdi [Video]

Şırnak'taki bir kömür ocağında çalışan Hakan M. isimli vatandaş, alacağını tahsil edemeyince amcasına ait olduğu öğrenilen 5 kamyonu kullanılamaz hale getirdi. Ekskavatör ile kamyonlara saldıran vatandaş, ocakta çalışan diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde ilginç bir olay yaşanmasın. Bu sefer üzerine saatlerce düşüneceğiniz bir olay, Şırnak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre amcasıyla alacak verecek meselesi olan bir adam, parasını alamayınca hıncını amcasına ait olan kamyonlardan çıkardı. Akıllı telefonlarla kaydedilen olayın görüntüleri, bir simülasyonun içinde olduğunuzu düşündürecek türden.

DHA'nın ortaya çıkardığı olay, yaklaşık 1 ay önce yaşandı. İddialara göre Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Hakan M. isimli vatandaş, amcası olan Ömer M.'den alacağını bir türlü tahsil edemedi. Bunun üzerine sinirlenen ve bir ekskavatöre binen Hakan M., kömür ocağında adeta terör estirdi.

5 kamyon kullanılamaz hale geldi

Kömür ocağında çalışan diğer işçilerin gözü önünde ekskavatörü kamyonlara doğru yönelten Hakan M., amcasına ait olduğu öğrenilen 5 kamyonun kabin bölümünü paramparça etti. Kamyonlar kullanılamaz hale gelirken Hakan M., ocak çalışanlarının araya girmesi ile sakinleştirildi.

Yaşanan olaydan sonra Hakan M. ile amcası Ömer M.'nin anlaştığı öğrenildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları açıklanırken hurdaya dönen kamyonların akıbeti bilinmiyor...

İşte Şırnak'ta yaşanan olaya ait görüntüler