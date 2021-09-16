TikTok, en az 122 bin paylaşımın yapıldığı "devious licks" isimli bir akımı daha yasakladığını duyurdu. Gençlerin, okullarından bir şeyler çalmasına neden olan bu akım, yöneticilerin dikkatinden de kaçmadı. Bir sözcü, TikTok'un her zaman güvenli olması için çalıştıklarını söyledi.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok, karşımıza sık sık garip akımlarla çıkmasıyla biliniyor. Üstelik bunların bir bölümü, insanların kendilerine ya da bir başkasına zarar verdiği için, kamuoyunda tepkiye yol açıyor. Hatta şirket sık sık bir açıklama yapıyor ve tehlikeli olan akımların platformdan yasaklandığını söylüyor. Şimdi yine böyle bir gelişme yaşandı. TikTok, pek çok ülkede akım haline gelen bir challenge'ı daha yasakladığını açıkladı.

TikTok, bugüne kadar zaten sayısız çılgınlığı hayatımıza sokmuştu. Ancak son trend, öğrencileri alenen hırsızlığa itiyordu. Zira "devious licks" başlığı altında yapılan paylaşımlarda öğrenciler, yalnızca okullarından bir şeyler çalıyorlardı. Söz konusu konu başlığı ile yapılan paylaşımlarda mikroskoptan projeksiyon makinesine kadar her şeyin yer alması, kullanıcıların da platform yönetiminin de dikkatinden kaçmadı.

TikTok'tan alışıldık açıklama

Söz konusu meydan okuma akımının gündeme gelip, TikTok tarafından kaldırılmasından sonra bazı açıklamalar yapıldı. Bir TikTok sözcüsü, Insider'a yaptığı açıklamalarda alıştığımız şeyler söyledi. TikTok topluluğunun güvenli bir yer olması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden sözcü, kullanıcıları hırsızlık gibi suç ya da suçlara sürükleyen hiçbir içeriğe izin verilmeyeceğini belirtti.

TikTok'ta kaldırılan son akım, en az 122 bin paylaşımın yapıldığı aslında dev bir başlıktı. Ancak bu ve bunun gibi akımların TikTok'ta son olmayacağının bilincinde olmakta fayda. Bakalım bir sonraki tehlikeli akım ne olacak...