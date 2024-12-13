Kitap okurken hiç dikkat ettiniz mi, sayfalar hep 4’ün katları ile bitiyor! İlk bakışta tesadüf gibi gelse de bu durumun arkasında başka bir sebep var.

Dijital kitaplarda kimi zaman düzen daha farklı olsa da basılı kitaplarda 4 ve 4’ün katlarının kullanılmasının düşününce oldukça mantıklı bulacağınızı nedenini bakalım tahmin edebilecek misiniz?

O zaman “Neden?” diye sorguladığımız bir başka konuya daha açıklık getirelim.

Kitapların sayfa sayısının 4’ün katı olmasının temel sebebi, aslında matbaacılık ve kâğıt üretim tekniklerinden kaynaklanıyor.

Büyük bir kâğıt tabakasının katlanarak ve kesilmesiyle okuduğumuz kitaplar üretiliyor. Matbaada kullanılan standart büyük kâğıt tabakaları genellikle 16 veya 32 sayfalık birimlere bölünüyor. Her katlamada kâğıt, 4 sayfa oluşturduğu için sayfa sayısının da 4’ün katı olması şart hâle geliyor.

Kitap basılırken kâğıt tabakası 2’ye katlanıyor, bu katlama sonucunda da 4 ayrı sayfa oluşuyor. Daha fazla sayfa eklemek için ise kâğıt daha fazla katlanıyor, kesiliyor ve dikişle birleştiriliyor. Bu sistem sayesinde hem maliyet düşürülüyor hem de kitapların düzenli bir formda üretilmesi mümkün oluyor.

Matbaanın bu fiziksel gereklilikleri dışında, 4’ün katı kuralı estetik ve işlevsellik açısından da oldukça mantıklı.

Eğer kitaplar rastgele bir sayfa sayısıyla biterse, üretimden artan boş kâğıt parçaları hem israfa neden oluyor hem de ciltleme sırasında uyumsuzluk yaratıyor. Ayrıca kitap kapaklarının sayfalarla düzgün hizalanabilmesi için bile bu matematiksel uyum gerekli.

Bu içerikten sonra artık elinize aldığınız her kitabın sayfasını kontrol edeceğiniz kesin.

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