Rockstar, klasik GTA üçlemesini bilgisayar, PlayStation ve Xbox için mobil portunda yer alan iyileştirmeleri alacak şekilde güncelledi.

Rockstar bundan üç yıl önce klasik GTA üçlemesini piyasaya sürmüştü. Üçleme o dönemden bu zamana kadar çeşitli grafik sorunları ve oyun içi hatalar nedeniyle olumsuz eleştiriler almıştı. Rockstar bu konuyla ilgili olarak oyunculardan özür dilemişti.

Klasik GTA üçlemesi mobilde ise ilk olarak Netflix üzerinden piyasaya sürülmüştü. Oyunların akıllı telefondaki versiyonları ise farklı geliştirmeler ile gelmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Bu özellikler, uzun bir bekleyişten sonra klasik üçlemenin bilgisayar ve konsol versiyonlarına da geldi.

Klasik aydınlatma modu geldi

Yeni güncellemelerin arasında en dikkat çekici olan ise oyunların orijinal versiyonundaki daha parlak ve renkli havayı geri getiren klasik aydınlatma modunun yapıma eklenmesi oldu. Artık bu özelliğe oyunların durdurma menüsünden erişilebiliyor. Özellik ayrıca varsayılan olarak aktif olarak geliyor. Diğer eklemeler arasında ise karakter modeli iyileştirmeleri, ısı dalgalanması ve çevredeki bulutlar için görsel iyileştirmeler yer alıyor.

Klasik GTA üçlemesinin hatalarla dolu lansmanının ardından pek çok kişi oyunları iade etmişti. Rockstar ise oyunu üç günlüğüne çevrimdışı hâle getirdi ve oyundaki lisanssız müzikler ile Hot Coffee mini oyununu kaldırdı. Ocak 2023'te Steam'de çıkan sürüme de benzer şikayetler yöneltilmişti. Oyunseverler ise nihayet sorunları çözülmüş olduğunu görmek istiyor.