Yaz sıcakları dört bir yanı etkisi altına almış durumda. Gündüzleri bunaltan hava, geceleri de uyku kaçıran bir soruna dönüşebiliyor. Klima sahibi olmayanlar için serin kalmak artık biraz daha çaba gerektiriyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden, bütçe dostu serinletici ürünleri bir araya getirdik.

Yaz mevsimi deniz, güneş ve tatil hayalleriyle gelse de çoğu kişi için bu dönem, ofislerde ya da evde bilgisayar başında geçen uzun ve sıcak günler anlamına geliyor. Dışarısı kavururken, evin içinin de adeta bir fırına dönüşmesi, serinlemek için klima arayışını kaçınılmaz kılıyor. Ancak günümüzde klima sahibi olmak her bütçeye uygun bir seçenek olmayabiliyor. Bizler de bu nedenle klimaya bütçe ayıramayanlar için yazı daha serin ve konforlu geçirmenizi sağlayacak, uygun fiyatlı ve pratik ürünleri bir araya getirdik.

Teknoloji her geçen gün gelişiyor, seçenekler artıyor ancak konu bütçeye geldiğinde, pek çok ürün ulaşılamaz hale gelebiliyor. Özellikle yazın etkisini artıran bunaltıcı sıcaklarda bir klima sahibi olmak büyük bir konfor sunarken, maliyeti nedeniyle herkesin erişebileceği bir çözüm olmayabiliyor. Bu nedenle klimaya bütçe ayırmakta zorlananlar için serinliği daha erişilebilir kılacak alternatif çözümleri derledik.

Klimaya alternatif 10 serinletici ürün

Klimaya bütçe ayıramayanlar için yazı serin ve konforlu geçirmenin birçok pratik yolu var. Aşağıda farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap eden serinletici ürün önerilerini bir araya getirdik:

1- Shark Ninja FA220EU Flexbreeze Portatif Fan

Farklı kullanım kombinasyonlarına sahip olan Shark Ninja FA220EU Flexbreeze portatif fan, yaz sıcaklarında serinliği siz neredeyseniz oraya sığdırıyor. Masaüstü ya da ayaklı modda kullanılabilen bu çok yönlü fan, kablolu ve kablosuz olarak çalışabiliyor. Üstelik dahili şarjlı pili sayesinde açık havada da rahatlıkla kullanılabiliyor.

5 kademeli fan hızı, doğal esintiyi taklit eden modlar ve 180°’ye kadar salınım seçenekleriyle, ihtiyacınıza göre kişiselleştirilebilir bir serinlik sunuyor. Flexbreeze, iç mekânda ofis, mutfak ya da yatak odası fark etmeksizin ferahlık sağlarken; dış mekânda da bahçe partileri ve piknikler için ideal. Zamanlayıcı, pil göstergesi ve kolay taşınabilirliğiyle klimaya alternatif arayanlar için güçlü ve pratik bir çözüm sunuyor.

2- Dijitsu VN60 Kule Exclusive Vantilatör

Modern tasarımı ve işlevsel özellikleriyle öne çıkan Dijitsu VN60 Kule Exclusive vantilatör, yaz aylarında serinlemek isteyenler için uygun fiyatlı ve şık bir alternatif sunuyor. 5 kademeli rüzgar hızı, bebek ve uyku modu gibi özel seçenekleriyle ihtiyaca göre serinlik sağlıyor. Ortam sıcaklığına göre otomatik hız ayarı yapabilen akıllı moduyla da kullanımı oldukça pratik hale getiriyor.

9 saate kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu, özellikle gece kullanımı için büyük kolaylık sunarken, uzaktan kumandasıyla yerinizden kalkmadan kontrol imkânı da sağlıyor. 60 dB ses seviyesiyle rahatsızlık vermeden çalışan bu kule tipi vantilatör, kompakt yapısıyla hem ev hem ofis ortamlarında rahatlıkla kullanılabiliyor.

3- Xiaomi Smart Tower Fan 2 Kule Tipi Vantilatör

Akıllı özellikleri ve minimal tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Smart Tower Fan 2, hem teknolojik hem de estetik bir serinleme çözümü sunuyor. 150° geniş açılı hava akışı sayesinde tüm odayı etkili şekilde serinletirken, 28,7 dB’e kadar düşen düşük ses seviyesiyle de huzurlu bir ortam sağlıyor. Doğal esinti hissi yaratan değişken rüzgar modları, DC inverter motoruyla birleşerek enerji tasarrufunu da maksimuma çıkarıyor.

Xiaomi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebilmesi, farklı modlar arasında geçiş ve kişiselleştirilmiş hava akışı ayarları yapabilmeyi mümkün kılıyor. Zarif kule tipi tasarımı ise hem az yer kaplıyor hem de ev dekorasyonuna kolayca uyum sağlıyor. Klimaya alternatif arayanlar için hem akıllı hem sessiz bir seçenek olarak öne çıkıyor.

4- Altus Al 38 Bfr Kanatsız Vantilatör

Kanatsız yapısıyla hem güvenli hem de modern bir kullanım sunan Altus Al 38 Bfr, serinlik arayanlara şık bir alternatif sağlıyor. 36 Watt gücündeki DC motoru sayesinde sessiz çalışan bu vantilatör, sadece 34 dB ses seviyesiyle özellikle gece kullanımı için ideal. Dokunmatik ekran ve uzaktan kumanda desteğiyle kolayca kontrol edilebilen cihazda güçlü, uyku, doğal ve normal olmak üzere dört farklı mod seçeneği yer alıyor.

Zamanlayıcı özelliği ve salınım fonksiyonu sayesinde serinliği ihtiyacınıza göre yönlendirebilir, konforu kişiselleştirebilirsiniz. 1419 m³/saat hava akışıyla güçlü bir performans sunan Altus Al 38 Bfr, klimaya bütçe ayıramayanlar için sade, işlevsel ve estetik bir serinleme çözümü olarak öne çıkıyor.

5- Fakir TVL 90 S Kule Tipi Vantilatör

Şık tasarımı ve güçlü motoruyla dikkat çeken Fakir TVL 90 S kule tipi vantilatör, yaz sıcaklarında etkili bir serinlik sunmak isteyenler için ideal bir seçenek. 90 Watt gücündeki %100 bakır motoruyla uzun ömürlü bir kullanım vadeden cihaz, üç farklı hız kademesiyle kişisel serinlik tercihinize kolayca uyum sağlıyor.

Geniş açılı salınım özelliği, havayı odanın her köşesine eşit şekilde yayarken; 8 saatlik zamanlayıcı ve uzaktan kumanda desteği sayesinde konforu zahmetsizce kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Oda sıcaklığını gösteren dijital ekranı, ayarlanabilir rüzgar eğimi ve 3 metrelik uzun güç kablosuyla kullanım kolaylığı da sunan bir ürün.

6- Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Hem teknolojik hem de minimal tasarımıyla öne çıkan Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, yazın sıcak günlerinde serinlemek isteyenler için akıllı ve sessiz bir çözüm sunuyor. 45 W gücündeki motoru sayesinde düşük enerji tüketimiyle etkili performans sağlayan cihaz, üç farklı hız kademesi ve 90°'lik salınım açısıyla ferahlığı tüm odaya yayabiliyor.

Sessiz çalışma özelliği sayesinde gece kullanımı için de son derece uygun olan bu model, Wi-Fi bağlantısı ve mobil uygulama desteğiyle uzaktan kolayca kontrol edilebiliyor. Ayrıca sesli komut desteğiyle de öne çıkan fan, modern yaşam alanlarına konforlu bir serinlik katmak isteyenler için ideal bir tercih. Klimaya alternatif akıllı çözümler arayanlar için Xiaomi’nin bu modeli, işlevselliği ve fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor.

7- Beko 31650 Vantilatör

Geniş alanları etkili şekilde serinletmek isteyenler için ideal bir seçenek olan Beko 31650 vantilatör, 50 W gücündeki motoruyla hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de güçlü bir performans sunuyor. 53 cm çapındaki 7 kollu pervanesi, odanın her köşesine eşit hava dağıtarak ferah bir ortam yaratıyor.

Sessiz çalışma özelliği sayesinde gece kullanımı için de uygun olan cihaz, uzaktan kumanda desteğiyle oturduğunuz yerden kontrol edilebiliyor. Modern ve sade tasarımıyla yaşam alanlarına estetik bir dokunuş katan Beko 31650, hem ev hem ofis kullanımı için konforlu bir serinlik alternatifi sunuyor. Klimaya bütçe ayıramayanlar için pratik, sessiz ve etkili bir çözüm arayanlara hitap ediyor.

8- Luxell LXF-260B Kule Tipi Vantilatör

Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan Luxell LXF-260B kule tipi vantilatör, yaz aylarında serinliği uygun fiyata evinize taşıyor. 45 Watt gücündeki motoru, 3 farklı hız seviyesi ve doğal, uyku ve normal olmak üzere 3 mod seçeneğiyle farklı ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilir bir hava akışı sunuyor. 90 derece salınım özelliği, serinliği geniş bir alana yayarken; 15 saate kadar programlanabilen zamanlayıcı ve uzaktan kumanda desteğiyle de konforu bir üst seviyeye taşıyor.

101 cm yüksekliğe sahip bu dijital kule fan, yer kaplamayan yapısıyla hem işlevsel hem de modern bir görünüm sunuyor. Klimaya alternatif, sessiz ve etkili bir çözüm arayanlar için Luxell LXF-260B, yaz sıcaklarını keyfe dönüştürecek pratik bir seçenek.

9- Kumtel KTF-258W Kule Tipi Vantilatör

Uygun fiyatlı, sade ve etkili bir serinlik arayanlar için Kumtel KTF-258W kule tipi vantilatör oldukça ideal bir seçenek sunuyor. 50 Watt’lık yüksek performanslı motoru ve 3 kademeli hız ayarı sayesinde yaz sıcağına karşı güçlü bir çözüm sunarken, 60° salınım özelliği ile serinliği odanın geneline eşit şekilde dağıtıyor. 71 cm yüksekliğindeki kompakt tasarımı, dar alanlarda bile kolayca kullanılabiliyor.

Aynı zamanda 2 saatlik zamanlayıcı özelliğiyle enerji tasarrufu sağlarken, yüksek kaliteli motoru ve 24 ay garantisiyle uzun ömürlü kullanım vadediyor. Klimaya alternatif pratik bir çözüm arayanlar için Kumtel KTF-258W, sadeliği ve işlevselliği bir araya getiriyor.

10- Kumtel KTF-315 Vantilatör (45 Watt)

Kumtel KTF-315 vantilatör, uygun fiyatlı ve güçlü performans sunan modeller arasında öne çıkıyor. 45 Watt’lık motor gücü, 3 farklı hız seçeneği ve 90° yatay salınım özelliğiyle yaz sıcaklarında etkili bir serinlik sağlıyor. Ayarlanabilir yüksekliği (maksimum 132 cm) ve yönü değiştirilebilen başlığı sayesinde serinliği istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. 3 kanatlı şeffaf pervanesiyle geniş alanlara rahatça hava akışı sunan model, aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğiyle de güvenli kullanım vadediyor.

Hafif yapısı ve sağlam çapraz alüminyum ayaklarıyla hem evde hem ofiste rahatlıkla kullanılabilir. Sessiz çalışma özelliği sayesinde gece kullanımı için de uygun olan Kumtel KTF-315, yaz aylarını daha konforlu ve serin geçirmek isteyenler için bütçe dostu bir tercih.