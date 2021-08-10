Kobe Bryant'ın İlk NBA Maçında Giydiği Ayakkabı Satılıyor

Geçtiğimiz sene aramızdan ayrılan Kobe Bryant'ın ilk NBA maçında giydiği ayakkabılar, açık artırma ile satışa çıkıyor. Kobe'nin bir hayranına 1996 yılında imzalayarak hediye ettiği ayakkabının başlangıç fiyatı ise 100 bin dolar.

Basketbol denildiği zaman akla gelen isimlerden Kobe Bryant, geçtiğimiz sene geçirdiği helikopter kazası sonucunda kızıyla birlikte hayata gözlerini yummuştu. Basketbol dünyasından bir anda böyle bir ismin eksilmesi, milyonlarca insanı yasa boğmuştu.

Black Mamba olarak nitelendirilen ünlü basketbolcunun NBA tarihinde giydiği ilk ayakkabı açık artırmayla satışa sunuldu. Bryant'ın 1996 yılında L.A Lakers takımı için mücadele ettiği dönemde giydiği ayakkabının başlangıç fiyatı 100 bin dolar.

Ayakkabının 500 bin dolardan satılması bekleniyor

NBA tarihinin en başarılı oyuncularından Kobe Bryant, henüz 34 yaşındayken 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu ilan edilmişti. Hem sporcu hem de gerçek hayattaki kimliği ile milyonlarca hayranı bulunan Bryant'ın 2020 yılındaki ani ölümü, tüm dünyayı yasa boğmuştu.

Yaşanan trajik olayların üstünden bir yıl geçmesinin ardından bir Bryant hayranı, 96 yılında ünlü basketbolcunun imzalayıp kendisine verdiği basketbol ayakkabılarını satışa çıkarma kararı aldı. 96 yılında L.A Lakers ve Minnesota Timberwolves arasında gerçekleşen maçta Bryant'ın giydiği ayakkabılar, Gotta Have Rock And Roll adlı online müzayede sitesinde şu anda satışta. 44 numara Adidas marka ayakkabının başlangıç fiyatı 100 bin dolar olsa da müzayede boyunca fiyatın 500 bin dolara çıkması bekleniyor.