Koenigsegg'in Webtekno Usülüne Benzer İlginç Sağlamlık Testi

Araba üreticilerinin milyon dolarlık arabalarına kaza testleri uygularken nasıl iflas etmediğini merak ediyorsanız Koenigsegg’in ilginç metodunu kesinlikle incelemelisiniz.

Yüksek performanslı otomobiller üreten İsveçli şirket Koenigsegg, muhteşem tasarımlara sahip ve bir o kadar da cep yakan otomobillerine kaza testi yapmak için harika bir yöntem keşfetmiş. Bu yöntemle milyon dolarlık karbon fiber kaplamaları yalnızca bir çekiç kullanarak test etmek mümkün.

Büyük bir otomobil üreticisi, 25.000 dolarlık otomobilleri için 16 adet kaza testi yapması gerekiyorsa 16 arabayı bu testler için feda edebilir ve yalnızca 400.000 dolar zarar eder. Ancak 16 otomobil, Koenigsegg gibi şirketler için bir yıllık üretim ve 30 milyon dolar zarar demek.

Durum böyle olunca Koenigsegg, en az maliyetle bütün parametreleri ortaya koyan bir kaza simülasyonu tasarladı. Bu simülasyonda temel olarak otomobillerin en büyük ve en pahalı kısmını oluşturan şasi test ediliyor. Şirketin tüm otomobilleri aynı şasiyi kullandığından tek bir şasiyi test etmek bütün araçlar için yeterli oluyor ve bu durum maliyeti epey azaltıyor.

Aracın dış kaplamasını test etmek içinse aracın her noktasına yüksek kuvvette çekiç darbeleri vuruluyor. Bu darbeler sonucunda dış kaplamanın güçsüz noktaları tespit edilip onarılabiliyor. Koenigsegg otomobillerinin olası kaza durumlarına karşı nasıl test edildiğini gösteren videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.