Arabaların Gofret Gibi Parçalandığı NCAP Testleri Nedir?

Otomobil üretiminde tasarım, performans, tasarruf önemli ancak her şeyin başında güvenlik geliyor. Bu yazımızda otomobil güvenliği denince akla gelen ilk kuruluş Euro NCAP hakkında bazı bilgileri ve yapılan çarpışma testlerini sizlerle paylaşacağız.

Otomobillerin güvenliğini test etmek için uluslararası birçok değerlendirme kuruluşu bulunuyor. Avrupa’da Euro NCAP, Asya’da Asean NCAP, ABD’de IHS ve Güney Amerika’da Latin NCAP gibi kuruluşlar, belirli güvenlik standartlarına göre testler yaparak otomobillerin güvenlik derecelerini belirliyorlar.

Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı anlamına gelen Euro NCAP, otomobillerin güvenlik durumlarını notlandıran bu kuruluşların en bilinenlerinden. 1997 yılında kurulan Euro NCAP, kendine has yıldızlı puan sistemine göre otomobillere uygulanan çarpışma testleriyle araçlara 0 ve 5 arasında yıldızlar veriyor. Peki bu testler nasıl yapılıyor, yıldızlar neye göre veriliyor? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte göz atalım.

Euro NCAP testleri nasıl yapılır?

Euro NCAP tarafından yapılan çarpışma testlerinde, gerçek bir kaza simülasyonu oluşturulmaya çalışılıyor. Ön, yan ve direk çarpışma testlerinden elde edilen sonuçlara göre otomobilleri notlandıran Euro NCAP’te araçlar; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, zarar görebilecek yayalar ve güvenlik yardımcısı olmak üzere 4 farklı kriterle değerlendiriliyor.

Ön çarpışma testi prosedürü gereği otomobiller, saatte 64 km hızla sabit bir bariyere çarptırılıyorlar. Yan çarpışma testinde saatte 50 km hızla ilerleyen bir bariyer, aracın sürücü tarafına çarptırılırken direk çarpışma testinde ise saatte 29 km hızla hareket eden bir otomobil, 259 mm çapında sabit bir direğe çarptırılıyor.

Yıldızlar ne anlama geliyor?

Yapılan testler sonucu 4 kriter için ayrı ayrı not veren Euro NCAP, otomobil almak isteyenler için kullanışlı bir trafik güvenliği karnesi sunuyor. Yalnızca minimum yasal zorunlulukları yerine getiren araçlara 0 yıldız verilen not sisteminde 5 yıldız, “Çarpışma koruması performansı yeterli ve sağlam çarpışmalardan kaçınma ekipmanları ile donatılmış” anlamına geliyor.

Euro NCAP’e göre düşük yıldız derecelendirmesine sahip otomobiller, “güvensiz” olarak nitelendirilmemeli. Fakat iki araç arasında güvenlik kıyaslaması yapılırken daha fazla yıldıza sahip otomobillerin, diğer otomobillere göre daha güvenli olduğu çıkarımı yapılabilir.

Her otomobil Euro NCAP testinden geçiyor mu?

Her otomobilin Euro NCAP testlerine girme zorunluluğu bulunmadığını belirtelim. Euro NCAP, her yıl en popüler otomobilleri seçerek yalnızca belirlenen araçları teste sokuyor. Her yıl teste giren araçların bütçesi, Euro NCAP organizasyonunun üyeleri tarafından finanse ediliyor. Euro NCAP’in derecelendirme yapabilmesi için 4 otomobile ihtiyaç duyuluyor.

Otomobillerin; büyük SUV, büyük aile, küçük aile, hibrit ve elektrikli gibi sınıflarda değerlendirildiği bu testlerde bugüne kadar oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkmış durumda. Euro NCAP testlerinin ve değerlendirme kriterlerinin nasıl işlediğini incelediğimize göre, yazımızın geri kalanında Euro NCAP’ten seçtiğimiz bazı ilginç testleri sizlerle paylaşalım.

1. Euro NCAP tarihinin 0 yıldız alan ilk otomobili: Fiat Punto

2016 yılında güncellenen test kriterlerinin ardından yeniden teste giren Fiat Punto, Euro NCAP tarihinde bir ilke imza atarak 0 yıldız almıştı. 2005 yılında eski kriterlere göre çarpışma testi uygulanan Punto, o tarihte 5 yıldız alarak güven vermişti. 11 yılda değişen bu skor, zaman içinde güvenlik kriterlerinin oldukça katılaştığının bir işareti. Euro NCAP testlerinde şu an 0 yıldız alan iki araç bulunuyor. Geçtiğimiz ay teste giren bir diğer Fiat otomobili Panda da 0 yıldız alarak şaşırtıcı bir sonuca imza atmıştı. Fiat Punto’nun 4 temel kritere göre aldığı sonuçları aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

2. Elektrikli otomobil dünyasının lideri Tesla’nın 5 yıldızlı otomobili: Tesla Model S

2014 yılında yapılan Euro NCAP testinde, elektrikli otomobil dünyasının en popüler markası Tesla’nın Model S isimli aracı tam 5 yıldız aldı. Özellikle araç içi kameralardan alınan görüntülerde yolcuların ve sürücülerin az hasarla kazayı atlatmaları, Model S’e yüksek puanı getiren en önemli etmen olmuştu. Tesla Model S’in 4 temel kritere göre aldığı sonuçları aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

3. Sıradışı Adaptif Cruise Kontrol Testi: Audi A6

Euro NCAP’in otomobillerdeki yeni teknolojileri test etmek için başlattığı test programlarında 2018’de boy gösteren Audi A6, Adaptif Cruise Kontrol özelliği ile sınıfı geçmeyi başarmıştı. Hiçbir kaza yaşanmadan tamamlanan testin bir benzeri, aynı tarihlerde Tesla Model S’e de uygulanmıştı. Model S’in otomatik pilot testinin görüntülerine de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu testlerde yıldızlı puanlama sisteminin uygulanmadığını belirtelim.

4. Euro NCAP’in 20. yıl özel testi: 1997 Rover 100 ve 2015 Honda Jazz

Euro NCAP’in 2017 yılında yaptığı bu özel test ile araç güvenliğinin zaman içindeki değişimi gösteriliyor. 1997 model Rover 100 ile 2015 model Honda Jazz’i aynı çarpışma testine sokan Euro NCAP, testten tam 20 yıl önce piyasaya sürülen araçların güvenlik önlemlerinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor. Rover 100'ün kağıt gibi katlanan görüntüsü oldukça ürkütücü.

5. Euro NCAP’e göre 2018’in sınıfının en güvenilir otomobilleri:

Euro NCAP, her sene test sonuçlarına göre sınıfının en güvenli otomobillerini listelediği bir video yayınlıyor. Geçtiğimiz senenin sonuçlarına göre Hyundai NEXO, Lexus ES ve Mercedes-Benz A Class, 5 yıldız alarak sınıfının en güvenilir otomobilleri olmayı başardılar. Bu üç otomobilin 4 temel kritere göre aldığı sonuçları aşağıdaki görsellerden görebilirsiniz.

Hyundai NEXO:

Lexus ES:

Mercedes-Benz A Class:

Euro NCAP ve yapılan güvenlik testleri hakkındaki yazımızın sonuna geldik. Euro NCAP’in YouTube kanalındaki diğer çarpışma testi videolarına buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Ayrıca farklı otomobillerin Euro NCAP puanını merak ediyorsanız, buraya tıklayarak Euro NCAP’in resmi sitesinden sorgulama yapabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)