Yüksek performanslı otomobilleri ile tanınan Koenigsegg, ilk dört koltuklu modeli Gemera’yı tanıttı. 1700 beygir güç üreten bir hibrit motora sahip olan araç, 0-100 km/sa hızlanmasını yalnızca 1.9 saniyede tamamlıyor.

İsveçli otomobil üreticisi Koenigsegg, Cenevre Otomobil Fuarı 2020’nin corona virüsü nedeniyle iptal edilmesinin ardından, sergilemeyi planladığı yeni araçlarını online olarak tanıtmaya devam ediyor. Dün, marka tarihinin en hızlı aracı olarak nitelendirdiği Jesko Absolut'u duyuran Koenigsegg, bugün de ilk dört koltuklu modeli Gemera’yı tanıttı.

Firmanın CEO’su Christian von Koenigsegg, yeni Gemera'nın, sunduğu geniş iç mekanı ve çevre dostu yapısı ile tamamen yeni bir araba olduğunu söylüyor. Dört koltuğu, sıcak ve soğuk bardak tutucuları, ön ve arka koltuk bilgi-eğlence sistemi, kablosuz telefon şarjı ve yüksek bagaj hacmi ile bir aile arabasından beklenen pek çok özelliği sunan Koenigsegg Gemera, İsveçli marka için yepyeni bir segmentin kapılarını açmış gibi görünüyor.

Hiper otomobilin kalbinde, 2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motorun yanı sıra, her biri aynı anda 1,100 beygir güç sağlayan üç adet elektrik motor bulunuyor. Bu olağanüstü ünite, toplamda 1700 beygir güç ve 3500 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 1.9 saniyede gerçekleştiren Gemera, saatte 400 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

800V gücünde bir bataryaya sahip olan araç, yalnızca elektrik enerjisini kullanarak 300 km/sa hıza ulaşabiliyor. Elektrikli sürüş modunda 50 kilometrelik bir menzil sunan Gemera, safkan bir elektrikli araç kadar iddialı.

Gelelim fiyatlandırmaya. Yalnızca 300 adet üretilecek olan Koenigsegg Gemera, 1,7 milyon euroluk bir başlangıç fiyatına sahip. Fiyatı da en az özellikleri kadar inanılmaz olan hiper otomobilin, ne zaman yollara çıkacağı ise henüz belli değil.

Koenigsegg Gemera'nın diğer fotoğraflarına aşağıdan göz atabilirsiniz