İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg, bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'na iddialı otomobillerle katılacak. Koenigsegg, fuarda tanıtacağı öngörülen Mission 500 konseptiyle 500 km/s hız barajını aşmayı planlıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı genellikle en yeni ve en yüksek performanslı süper otomobillerin sergilendiği ışıktılı bir vitrin ve bu yılki etkinlikte de birbirinden iddialı araçlar tanıtılacak. Lamborghini, bu yılki etkinliğe katılmayacağını açıklasa da, inanılmaz performansları ve çarpıcı tasarımlarıyla yine en çarpıcı süper otomobiller Cenevre'de sergilenecek.

O otomobillerden biri de Koenigsegg Mission 500 konsepti olacak. Koenigsegg Jesko üzerine inşa edilen Mission 500'ün 500 km/s'lik bir maksimum hıza ulaşacağı bildiriliyor. Daha önce Bugatti, Chiron Super Sport 300+ ile 482 km/s barajını geçen ilk üretici olmuştu. Koenigsegg, tıpkı Hennessey Venom F5 ve SSC North America Tuatara gibi, Jesko modeliyle de 300 mph çıtasını aşmak istiyor.

Fuarda tanıtılan otomobillerden diğer ikisi, müşteriler için tasarlanan Regera modelleri olacak. Diğer yandan Koenigsegg'in uzun süredir söylentilere konu olan, uygun fiyatlı olarak piyasaya süreceği süper otomobil de tanıtılabilir. Aracın bu yıl tanıtılması bekleniyor ve Cenevre Otomobil Fuarı, tanıtım için oldukça makul bir seçenek olabilir.

Gelen bilgilere göre Koenigsegg'in yeni bütçe dostu(!) süper otomobili, 1.050 beygir gücü üreten 2.9 litrelik hibrid V8 motora sahip olacak. Ayrıca aracın hafif olması için alüminyum ve karbon gövdeye sahip olacağı bildiriliyor. Her ne kadar uygun fiyatlı olacağı söylense de, yeni süper otomobilin yaklaşık 1 milyon dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle gelmesi bekleniyor. Ancak 2.8 milyon dolarlık Jesko, 2.55 milyon dolarlık Agera RS ve 2 milyon dolarlık Regera ile karşılaştırıldığında çok daha ucuz olduğu söylenebilir.

Bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek olan Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını 3 Mart 2020'de açacak. Koenigsegg'in planlarını etkinlikte daha detaylı şekilde öğreneceğiz.