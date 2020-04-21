Mitsubishi için araç tasarımları oluşturan Maximilian Schneider, süper araçlarıyla bilinen Koenigsegg için özel bir konsept tasarım oluşturdu. "Konigsei" olarak isimlendirilen tasarım hem motor hem de tasarım detaylarıyla kendine hayran bırakıyor.

Otomobil sektörünün dikkat çeken isimlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Koenigsegg. İsveç merkezli şirket, ürettiği süper araçlarla ön plana çıkmayı başarırken, araçlarının şık tasarımıyla da otomobil tutkunlarını kendisine hayran bırakıyor. Şimdiyse Mitsubishi'de tasarım çalışmaları yapan Maximilian Schneider, Koenigsegg için etkileyici bir otomobil konsepti oluşturdu. Schneider'in konsepti, "Konigsei" olarak isimlendiriliyor.

Konigsei, kelime anlamı olarak "kralın yumurtası" demek. Schneider, konsept tasarımına bu ismi koyarken, tasarımının bazı detaylarından etkilenmiş. Öyle ki bu araç, genel görünüm itibarıyla bir yarım yumurtaya benziyor. İşte bu benzerlik de aracın isminin Konigsei olmasını anlamlı kılıyor. Dilerseniz hemen, fazlasıyla fütüristik yapıda olan bu aracın detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda Konigsei

Schneider tarafından hazırlanan konsept tamamen benzersiz bir tasarıma sahip. Araçtaki her detay, şıklığı biraz daha ön plana çıkarırken "kralın yumurtası" isminin "kral" bölümünü tamamlıyor. Aracın üç yanını da kaplayan cam yapı, bu basık aracın ortadan ikiye bölünmüş tavanında birleşiyor. Ayrıca aracın ön tarafındaki bombeli yapı da Konigsei'nin tasarım çizgilerini bütünleştiriyor.

Ön tarafta benzersiz bir tasarıma sahip olan araç, arka taraftan bakınca da enfes bir görünüm sunuyor. Öyle ki Schneider, konsept aracına fazlasıyla şık arka ışıklar ve bir çift egzoz çıkışı eklemiş. Ayrıca bu aracın tekerlerinin hemen arka kısmında büyük boşluklar var ve bu boşluklar, lastiklerin Konigsei'nin arka kısmından da doğrudan görülebilmesini sağlıyor.

Konigsei, motoruyla benzersiz bir güç sunuyor

Schneider, tamamen benzersiz bir tasarıma sahip olan konsept aracına, otomobil tutkunlarının kalplerini ısıtacak bir motor eklemiş durumda. Hidrojenle çalışan bu motor, tam 1.618 beygir güç üretiyor ve saatte 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede ulaşıyor. 1.530 kilogram ağırlığındaki araç 3.5 saniyede 200 km/sa hıza ulaşırken bir sürücü bu araçta en fazla 441 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Schneider'in Koenigsegg için tasarladığı Konigsei, bir gün gerçek olur mu bilinmez ancak otomobil tutkunlarının bu araca hayran olacakları yadsınamaz bir gerçek. Peki sizin bu araçla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu benzersiz konsept araçla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.