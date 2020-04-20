Fiat, 1999 yılında sergilediği Ecobasic konseptiyle, şehir otomobillerinde uygun fiyatlı ve çevre dostu bir çözüm vadediyordu. Konsept hayata geçmese de markanın geleceğine ilham kaynağı oldu.

Günümüzde otomobil üreticileri, zaman zaman geleceğin teknolojilerine işaret eden fütüristik otomobil tasarımlarıyla karşımıza çıkıyorlar. Ancak Fiat, 1990'ların sonlarında ucuz ve çevre dostu olarak tasarlanan Ecobasic ile yenilikçi bir econobox tasarımı ortaya koymuştu.

Fiat, Ecobasic'i 21 yıl önce Bologna otomobil fuarında sergiledi ve ardından bir sonraki yıl Cenevre'de tekrar gösterdi. Otomobilin kompakt ve farklı görünümü dikkatleri üzerine çekti. Yakından bakıldığında aracın ön tarafında, kullanıcıların yağ, soğutma sıvısı, silecek sıvısı eklemesine veya bataryayı yükseltmesine izin veren şeffaf bir panel yer alıyordu.

Fiat Ecobasic konsepti, ekonomik ve çevre dostu olarak tasarlanmıştı

Fiat Ecobasic'te üretim maliyetlerini düşürmek bir öncelikti. Bu yüzden Fiat, üretim sürecinde renkli, plastik gövde panelleri kullandı ve bu panelleri Smart For Two'larda olduğu gibi çelik bir yapıya monte etti. Ayrıca otomobilin parçaları, daha sonra geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştı.

Ecobasic'in orta kısmı çıkıntılı kaputunun altında, özel olarak geliştirilen 1.2 litrelik dört silindirli bir turbo dizel motor bulunuyordu. Fiat'ın güçten ödün vermeden yakıt tüketimini iyileştirmeyi vadeden Multijet teknolojisi de araçta yer alıyordu.

Otomobil, 3.500 rpm'de 61 beygir gücü ve 1.800 rpm'de 160 Nm tork üretiyordu ve bu rakamlar 1990'ların sonlarında bir şehir otomobili için makuldu. Ootomobil, 0'dan 100 km/sa hıza 13 saniyede çıkabiliyordu. Ayrıca 1 litre yakıtla yaklaşık 30 kilometre gidebiliyordu. İlginç bir detay olarak hız ve yakıt göstergesi direksiyonun önü yerine, ön panelin ortasına yerleştirilmişti.

Fiat, yılda 200.000 adet Ecobasic üretebileceğini ve her birini yaklaşık 5.000 avroya satabileceğini öne sürüyordu, ancak yöneticiler daha sonra geri adım attı. Ecobasic konsept aşamasında kalsa da sunduğu bazı yenilikler otomobillerde kullanıldı. Zaten geliştirmesi 5 milyon avroya mal olan bir otomobili tamamen ortadan kaldırmak yazık olurdu.

Multijet teknolojisi Fiat'a ilham kaynağı oldu

Fiat, General Motors ile birlikte Ecobasic prototipinin Multijet teknolojisini geliştirdi ve 1.3 litrelik bir turbo motora yerleştirdi. Bu motor, daha sonra 2003 Opel Eco Speedster konseptinde gün yüzüne çıktı ve ertesi yıl Fiat Punto ile üretime geçti. Multijet, 2000'li yıllarda Fiat'ın ürün yelpazesine yayıldı ve General Motors da teknolojiyi kendi araçlarında kullandı.

Otomobilin genel tasarımı neredeyse hiç kullanılmadı. 2000'li yılların başlarında ikinci nesil Panda ve Seicento gibi modellerde kullanılacağı düşünülse de, öyle olmadı. Ecobasic, sonuç olarak 2020'de Avrupa çapında satılan modern Fiat 500'e ilham verdi.